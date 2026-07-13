UGC NET Provisional Answer Key 2026 Date LIVE Updates: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की किसी भी समय आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर सकती है। आंसर-की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट (Recorded Responses) और प्रश्न पत्र (Question Paper) भी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, एनटीए ने अभी तक आधिकारिक रिलीज डेट और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसे जल्द जारी किए जाने की संभावना है।

आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंक का अनुमान लगा सकेंगे। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति होती है तो एनटीए निर्धारित समय तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी देगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की जारी होगी और उसी के आधार पर यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

UGC NET June 2026 Answer Key ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UGC NET June 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number, Password/Date of Birth और Security Pin दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करते ही स्क्रीन पर आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लें।

Answer Key पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

यदि किसी उत्तर पर संदेह है तो उम्मीदवार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।

स्टेप 2. Challenge Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. संबंधित प्रश्न का चयन करें।

स्टेप 4. अपने दावे के समर्थन में उचित दस्तावेज या प्रमाण अपलोड करें।

स्टेप 5. प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें।

स्टेप 6. अंतिम सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।

एनटीए के अनुसार, प्रति प्रश्न 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। केवल निर्धारित समय के भीतर जमा की गई और शुल्क सहित आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा।

कब आएगा UGC NET Result 2026?

आपत्ति विंडो बंद होने के बाद विषय विशेषज्ञ सभी चुनौतियों की समीक्षा करेंगे और यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो उसके अनुसार फाइनल आंसर-की तैयार की जाएगी। इसके बाद एनटीए फाइनल आंसर-की के आधार पर यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।

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