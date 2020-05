UGC NET Exam 2020 Date: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main), राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) और जेईई एडवांस की परीक्षा की तारीखों की घोषणा करने के बाद, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जल्द ही UGC NET Exam 2020 की तारीखों की घोषणा करने वाले हैं। गुरुवार, 14 मई 2020 को ‘Acharya Devo Bhava’ को वेबिनार में देशभर के शिक्षकों से लाइव संवाद किया और उनके कई सवालों के जवाब दिए। मंत्री ने आचार्य देवो भव: से लाइव सवांद का विडियो ट्विटर पर भी शेयर किया है। शिक्षकों के साथ लाइव चर्चा के दौरान, मंत्री ने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा की संशोधित तारीखों की घोषणा एक या दो दिन में की जाएगी।

एनटीए UGC NET परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून और दिसंबर में किया जाता है। जून 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 मई तक जारी है। UGC NET एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोनावायरस COVID-19 के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। जिसे देखते हुए पहले की बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा था कि NTA जून में इन परीक्षाओं को आयोजित करने की संभावना नहीं है, परीक्षा जुलाई तक आयोजित होने की उम्मीद है। हालांकि, सटीक तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे हैं कि, एग्जाम जुलाई 2020 में आयोजित होने की संभावना है।

Acharya Devo Bhava : Interacting with teachers from across India #EducationMinisterGoesLive https://t.co/F9dBJlWubP

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 14, 2020