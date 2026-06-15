नीट री एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड जारी होने के बीच उम्मीदवारों ने फीस रिफंड प्रक्रिया में आ रही मुश्किलों की शिकायत की है। उम्मीदवारों की ओर से यह शिकायत लगातार की जा रही है कि रिफंड प्रक्रिया में समस्याएं आ रही हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने रिफंड के लिए अपनी बैंक डिटेल में की जाने वाले करेक्शन में आ रही दिक्कत की भी रिपोर्ट की है। उम्मीदवारों की इन शिकायतों के बीच एनटीए ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल, एनटीए की ओर से यह कहा गया है कि नीट यूजी री एग्जाम के बाद उम्मीदवारों को फीस रिफंड के लिए अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने का एक और मौका मिलेगा।

एग्जाम रद्द होने के बाद शुरू हुआ था रिफंड प्रोसेस

एनटीए के मुताबिक, फीस रिफंड प्रक्रिया के दौरान अगर किसी उम्मीदवार ने अपनी बैंक डिटेल गलत भर दी है तो उस गलत जानकारी को अपडेट करने के लिए नीट री एग्जाम के बाद एक और मौका मिलेगा। एनटीए री एग्जाम के बाद फिर से रिफंड विंडो ओपन करेगा। बता दें कि एनटीए ने 03 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने के बाद कैंडिडेट्स के लिए उनकी फीस रिफंड करने का प्रोसेस शुरू किया था। यह रिफंड उम्मीदवारों द्वारा ऑफिशियल पोर्टल पर सबमिट की गई बैंक डिटेल में भेजा जाएगा।

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अपनी बैंक डिटेल को वेरिफाई कर लें कैंडिडेट्स

एनटीए ने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि वह अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले अपनी रिफंड डिटेल्स वेरिफाई कर लें। एजेंसी ने कहा कि स्टूडेंट्स को अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम ध्यान से चेक करना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि रिफंड बिना किसी देरी के प्रोसेस हो जाए।

बैंक डिटेल वेरिफाई करने के लिए क्या करें?

NTA ने साफ किया कि जिन कैंडिडेट्स को अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करने में दिक्कत हो रही है या जिन्होंने गलत जानकारी दी है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। री एग्जाम के बाद ऐसे कैंडिडेट्स को रिफंड प्रोसेस के लिए जरूरी सही बैंक अकाउंट डिटेल्स दर्ज कराने का एक मौका दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को अपनी डिटेल्स वेरिफाई करने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके NEET UG पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। फिर उन्हें बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सेक्शन में जाकर दी गई जानकारी को वेरिफाई करना होगा और फिर वेरिफाई करने के बाद सबमिट करना होगा।