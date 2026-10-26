नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 2026-27 सत्र की कई प्रमुख प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। नए शेड्यूल में यूजीसी नेट, सीएसआईआर-यूजीसी नेट, जेईई मेन 2027 और सीयूईटी पीजी समेत 13 परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं। परीक्षा कैलेंडर में बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने पहले जारी शेड्यूल के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाई थी, उन्हें अब नई तारीखों को ध्यान में रखना होगा।

संशोधित कैलेंडर के मुताबिक, यूजीसी नेट का दिसंबर सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि जेईई मेन 2027 का पहला सत्र जनवरी में आयोजित किया जाएगा। सीयूईटी पीजी की परीक्षा मार्च और जेईई मेन का दूसरा सत्र अप्रैल 2027 में प्रस्तावित है। उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संशोधित परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं।

NTA Exam Calendar 2026-27: प्रमुख परीक्षाओं की नई तारीखें

परीक्षा संशोधित संभावित तारीख UGC NET दिसंबर 2026 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 JEE Main 2027 सेशन 1 20 से 24 जनवरी और 28 जनवरी 2027 CMAT 2027 7 फरवरी 2027 CUET PG 2027 2 से 31 मार्च 2027 के बीच निर्धारित तारीखों पर JEE Main 2027 सेशन 2 2 से 7 अप्रैल 2027

ये कैलेंडर में दी गई संभावित तारीखें हैं। संबंधित परीक्षा के लिए जारी होने वाला विस्तृत नोटिफिकेशन और सूचना बुलेटिन अंतिम जानकारी का आधार होगा।

NTA Revised Calendar 2026-27: सभी 13 परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल

NTA के संशोधित कैलेंडर में दिसंबर 2026 से अप्रैल 2027 तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तारीखें शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।

क्रम परीक्षा का नाम संभावित तारीख

क्रम परीक्षा का नाम संभावित तारीख 1 राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) 6 दिसंबर 2026 2 SWAYAM परीक्षा 8 से 12 दिसंबर 2026 3 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) 13 दिसंबर 2026 4 यूजीसी नेट दिसंबर सत्र 14 से 18 और 21 दिसंबर 2026 5 संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 6 आर्मी कैडेट कॉलेज (ACC) 4 जनवरी 2027 7 SHRESHTA (NETS) 10 जनवरी 2027 8 NIFT प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2027 9 जेईई मेन सेशन 1 20 से 24 जनवरी और 28 जनवरी 2027 10 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 31 जनवरी 2027 11 सीएमएटी 7 फरवरी 2027 12 सीयूईटी पीजी मार्च 2027 में निर्धारित अलग-अलग तारीखों पर 13 जेईई मेन सेशन 2 2 से 7 अप्रैल 2027

UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा कब होगी?

यूजीसी नेट की दिसंबर 2026 परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर को आयोजित करने का प्रस्ताव है। यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और संबंधित पीएचडी प्रवेश पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है।

CSIR-UGC NET दिसंबर सत्र की तारीखें भी बदलीं

संयुक्त CSIR-UGC NET दिसंबर सत्र की परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है। यह परीक्षा विज्ञान के विभिन्न विषयों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी प्रवेश से संबंधित पात्रता के लिए आयोजित की जाती है।

JEE Main 2027: पहले और दूसरे सत्र की नई तारीखें

इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए JEE Main का शेड्यूल महत्वपूर्ण है। संशोधित कैलेंडर के मुताबिक, पहले सत्र की परीक्षा 20 से 24 जनवरी और 28 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है। वहीं, दूसरे सत्र का आयोजन 2 से 7 अप्रैल 2027 के बीच किया जाएगा।

CUET PG 2027 परीक्षा मार्च में होगी

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (CUET PG) 2027 की परीक्षा मार्च में कई तारीखों पर आयोजित करने का प्रस्ताव है। संशोधित कैलेंडर में परीक्षा के लिए 2 से 5 मार्च, 8 से 9 मार्च, 12 मार्च, 15 से 19 मार्च, 24 से 25 मार्च और 29 से 31 मार्च की तारीखें दी गई हैं।

CMAT और NIFT परीक्षा की तारीख भी जानें

संशोधित कैलेंडर में मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली CMAT परीक्षा की संभावित तारीख 7 फरवरी 2027 दी गई है। वहीं, NIFT प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

NTA ने क्यों बदला परीक्षा कैलेंडर?

एनटीए के मुताबिक, परीक्षा कैलेंडर में प्रशासनिक कारणों से संशोधन किया गया है। एजेंसी ने उम्मीदवारों को पहले जारी शेड्यूल के बजाय संशोधित कैलेंडर के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी है।

NTA Revised Exam Calendar 2026-27 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर Public Notices या Latest News सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Revised Examination Calendar 2026-27 से संबंधित नोटिस पर क्लिक करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर नोटिस का पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5. PDF में अपनी परीक्षा का नाम और संशोधित तारीख देखें।

स्टेप 6. भविष्य में उपयोग के लिए PDF डाउनलोड करके सेव कर लें।