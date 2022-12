NEET Exam 2023: नीट यूजी 2023 और सीयूईटी 2023 परीक्षा की तिथियां घोषित, जानें कब से शुरू होगा एग्जाम

NEET Exam 2023: परीक्षा तिथि एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। जल्द ही परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

NTA Exam 2023 Dates: नीट यूजी परीक्षा 2023 डेट। (फोटो: freepik)

पढें एजुकेशन (Education News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram