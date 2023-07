CUET PG 2023: NTA ने जारी की अंतिम Answer-Key, कैसे और कहां देखें, जानें यहां

प्रवेश परीक्षा इस साल 5 से 17 जून के बीच कराई गई थी। कुल 8.7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में तीन शिफ्ट में हुई थी। (प्रतीकात्मक तस्वीर- इंडियन एक्सप्रेस)

CUET PG 2023: कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट (CUET-PG) परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अंतिम रूप से आंसर-की जारी कर दी है। इस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वे आंसर-की CUET PG के ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in. से डाउनलोड कर सकते हैं। CUET PG 2023 में कुल 8.7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। प्रवेश परीक्षा इस साल 5 से 17 जून के बीच कराई गई थी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में तीन शिफ्ट में हुई थी। पहली शिफ्ट सुबह 8.30 से 10.30 बजे के बीच हुई थी, दूसरी दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हुई थी। तीसरी और अंतिम शिफ्ट दोपहर बाद 3.30 बजे से 5.30 बजे तक हुई थी। CUET PG Provisional Answer Key 2023: जानें डाउनलोड करने का तरीका स्टेप- 1: पहले ऑफिशियल वेबसाइट – cuet.nta.nic.in पर जाएं। स्टेप- 2: CUET PG Provisional Answer Key 2023 पर क्लिक करें। स्टेप- 3: एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होने लगेगी। स्टेप- 4: पीडीएफ में अपनी परीक्षा की तारीख और पेपर कोड के आधार पर Provisional Answer Key को चेक करें। इस साल CUET PG 2023 परीक्षा में कुल 142 विश्वविद्यालय शामिल हुए थे। आवेदन लिंक 20 मार्च से एक्टिव है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्नातक प्रवेश (Undergraduat Admission) के लिए CUET को माध्यम बनाना सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया है। जबकि परास्नातक प्रवेश (Post Graduat Admission) के लिए यह वैकल्पिक रखा गया है। इससे पहले CUET-PG को 12 जून को खत्म होना था, लेकिन 3 जून को ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर बताया गया था कि 60 पाठ्यक्रमों (60 Courses) की तिथियां फिर से निर्धारित की गई हैं।

