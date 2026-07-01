नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 04 जुलाई को आयोजित होने वाली एआईईईए पीजी 2026 और एआईसीई जेआरएफ/एसआरएफ (PhD) 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन पोस्टग्रेजुएट (AIEEA PG) 2026 और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (AICE) JRF/SRF (PhD) 2026 के लिए जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था वह आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/icar/ पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन का इस्तेमाल करना होगा।

एग्जाम की डेट और टाइमिंग

ICAR AIEEA PG 2026 और AICE JRF/SRF (PhD) 2026 प्रवेश परीक्षाएं 4 जुलाई 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित होगी।

देशभर के 89 शहरों में 72 सब्जेक्ट के लिए आयोजित की जाएगी। AICE JRF/SRF (PhD) परीक्षा 72 विषयों के लिए देशभर के 89 शहरों में आयोजित होगी तो वहीं AIEEA PG परीक्षा 20 विषयों के लिए 122 शहरों में आयोजित की जाएगी। AIEEA PG एग्जाम सुबह की शिफ्ट में सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक होगा तो वहीं AICE-JRF/SRF (Ph.D) एग्जाम दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित होगा।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

ICAR AIEEA PG 2026 और AICE JRF/SRF एग्जाम के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/icar/ पर विजिट करें।

स्टेप 2. अब वेबसाइट के होम पेज पर Latest News सेक्शन में Admit Card for ICAR PhD लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ-साथ सिक्योरिटी पिन दर्ज करके Log in पर क्लिक करें।

स्टेप 4. एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।