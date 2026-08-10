NTA Recruitment 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एनटीए ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में वीडियो एडिटर कम ग्राफिक डिजाइनर, इंग्लिश कंटेंट राइटर, डेटा एनालिस्ट कम मीडिया मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव, रिसर्चर और जनरल मैनेजर-टेस्ट सिक्योरिटी एंड लाइव ऑपरेशंस जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल के पद भी निकाले गए हैं।

एनटीए की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इस भर्ती अभियान के तहत कुल 21 पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन से पहले संबंधित पद की योग्यता, अनुभव और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर देख लें।

NTA Recruitment 2026: किन पदों पर कितनी वैकेंसी?

NTA भर्ती 2026 में अलग-अलग पदों के लिए वैकेंसी का विवरण इस प्रकार है:

पद का नाम वैकेंसी वीडियो एडिटर और ग्राफ़िक डिजाइनर 1 इंग्लिश कंटेंट राइटर 1 डेटा एनालिस्ट और मीडिया मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव

1 रिसर्चर 1 जनरल मैनेजर- टेस्ट सिक्योरिटी और लाइव ऑपरेशन्स

1 यंग प्रोफेशनल एकेडमिक रिसर्च 12 यंग प्रोफेशनल लीगल रिसर्च 2 यंग प्रोफेशनल फाइनेंस और अकाउंट्स रिसर्च 2 कुल 21

NTA के अनुसार इन पदों में कुछ पद फुल टाइम, जबकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की नियुक्ति की शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए।

NTA Recruitment 2026 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग हैं। कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिसिस, रिसर्च, लीगल रिसर्च और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले उम्मीदवार संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक अनुभव, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में जरूर जांच लें। NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित विज्ञापन और अपडेट उपलब्ध कराए जाते हैं।

NTA Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

NTA भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सामान्य चरणों का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर संबंधित Recruitment/Advertisement लिंक देखें।

स्टेप 3. जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसका विज्ञापन खोलें।

स्टेप 4. पात्रता और आवेदन से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

स्टेप 5. यदि ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है तो आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड/संलग्न करें।

स्टेप 7. आवेदन निर्धारित माध्यम से जमा करें।

स्टेप 8. आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंटआउट या कॉपी सुरक्षित रख लें।

NTA ने उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी जानकारी और बदलावों के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी है।

NTA में यंग प्रोफेशनल के पद भी

इस भर्ती में यंग प्रोफेशनल के लिए सबसे अधिक 12 पद अकादमिक अनुसंधान के हैं। इसके अलावा कानूनी अनुसंधान के 2 और वित्त और लेखा अनुसंधान के 2 पद हैं। वहीं वीडियो एडिटर, इंग्लिश कंटेंट राइटर, डेटा एनालिस्ट कम मीडिया मॉनिटरिंग एक्जीक्यूटिव, रिसर्चर और जनरल मैनेजर पद के लिए एक-एक वैकेंसी है।

एनटीए की भूमिका देश में बड़े स्तर पर प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी है। एजेंसी अपने काम में रिसर्च, टेस्ट डेवलपमेंट, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टेस्ट मार्किंग जैसे क्षेत्रों पर जोर देती है।

NTA Recruitment 2026 Notification कहां देखें?

उम्मीदवार भर्ती की विस्तृत शर्तें और आधिकारिक अपडेट NTA की वेबसाइट पर देख सकते हैं। NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार संबंधित पद का आधिकारिक विज्ञापन जरूर पढ़ें। किसी पद की योग्यता, अनुभव, आवेदन की अंतिम तिथि या चयन प्रक्रिया के बारे में अंतिम मान्य जानकारी।