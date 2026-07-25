नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अब एजेंसी में रीस्ट्रक्चरिंग का फेज शुरू हो चुका है जिसके तहत कई सीनियर और यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एग्जामिनेशन बॉडी की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करने की कोशिशों के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के प्रतिभा सेतु पोर्टल के इस भर्ती अभियान को चलाने का फैसला किया। इस भर्ती अभियान के तहत जरूरी लीडरशिप रोल के लिए सीनियर प्रोफेशनल्स की भर्ती और 16 यंग प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा।

इन पदों के लिए होगी भर्ती

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह भर्ती प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट्स की हाई-लेवल कमेटी की सिफारिशों के बाद की जा रही है। इस भर्ती अभियान के जरिए जनरल मैनेजर-लेवल के चार कॉन्ट्रैक्ट वाले पदों को नोटिफाई किया गया है जो तीन साल के लिए होंगे। इन पदों में असेसमेंट रिसर्च और साइकोमेट्रिक्स, टेस्ट सेंटर नेटवर्क और ऑपरेशंस, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, और विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक शामिल हैं। इन नियुक्तियों का मकसद एजेंसी के अंदर असेसमेंट डिजाइन, एग्जामिनेशन सेंटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक और इंटरनल विजिलेंस जैसे अहम हिस्सों को मजबूत करना है।

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क्या रहेगी जिम्मेदारी?

इस भर्ती के जरिए जिन उम्मीदवारों का चयन होगा उनकी भूमिका पद के हिसाब से अलग-अलग होगी। जनरल मैनेजर (असेसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइकोमेट्रिक्स) NTA के एकेडमिक और मेजरमेंट-साइंस कामों को हेड करेंगे, जिसमें आइटम बैंक, नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी, इक्वेटिंग, कैलिब्रेशन और कंप्यूटर-एडैप्टिव टेस्टिंग शामिल हैं। टेस्ट सेंटर नेटवर्क और ऑपरेशंस हेड 500 से अधिक शहरों और इंटरनेशनल सेंटर्स में NTA के एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे।

इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड NTA के चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे, जबकि विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक हेड संदिग्ध मैलप्रैक्टिस की जांच को लीड करेंगे और CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, स्टेट पुलिस और साइबरक्राइम यूनिट्स जैसी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे।