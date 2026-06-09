नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के सीनियर अधिकारियों को समन किया है। इन विभागों के अधिकारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के सामने बुधवार को पेश होंगे। इस मीटिंग में नीट यूजी री एग्जाम को लेकर चर्चा की जाएगी और पैनल को री एग्जाम से जुड़ी अहम जानकारियां दी जाएंगी। यह तीसरा पार्लियामेंट्री पैनल होगा जिसके सामने ये अधिकारी NEET विवाद पर पेश हुए हैं।

इससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री, NTA और NMC के अधिकारी पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एजुकेशन और कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस के सामने पेश हो चुके हैं। उन मीटिंग्स के दौरान उन्होंने कहा था कि उनका तुरंत फोकस 21 जून को होने वाला NEET-UG री-टेस्ट पेन-एंड-पेपर मोड में कराना है। यह लेटेस्ट मीटिंग 3 मई को हुई NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरों के बाद कैंसिल होने के बाद हुई थी।

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इस मुद्दे ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच काफी चिंता पैदा कर दी है। कैंसिलेशन के बाद स्टूडेंट्स के सुसाइड की खबरों ने भी री-एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर स्टूडेंट कम्युनिटी में चिंता बढ़ा दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के कामकाज से जुड़े मामलों की जांच करने वाली हेल्थ पर पार्लियामेंट्री कमिटी से उम्मीद है कि वह अधिकारियों से परीक्षा के आयोजन और फेयर प्रोसेस पक्का करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में सवाल करेगी।

कमेटी ने हायर एजुकेशन और हेल्थ के सेक्रेटरी के साथ-साथ NTA और NMC के टॉप रिप्रेजेंटेटिव को नीट यूजी री एग्जाम पर पूरी जानकारी देने के लिए बुलाया है। आने वाली पैनल मीटिंग हेल्थ सेक्टर में रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल काबिलियत के बड़े रिव्यू के हिस्से के तौर पर NMC एक्ट, 2019 के तहत एग्जामिनेशन प्रोसेस और उसके रेगुलेशन पर फोकस करेगी। कमेटी हेल्थ और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ-साथ NMC और NTA के सीनियर अधिकारियों की राय भी सुनेगी।

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नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है और सरकार चाहती है कि इस घोटाले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की आपराधिक भूमिका की पूरी जांच होनी चाहिए… पूरी खबर यहां पढ़ें…