इस साल नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश में जो बवाल हुआ उससे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की छवि को जो नुकसान पहुंचा उसका डैमेज कंट्रोल अब एजेंसी की ओर से किया जा रहा है। एजेंसी ने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि अगले साल यानी 2027 से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड टेस्टिंग (CBT) मोड में आयोजित होगी। अभी तक यह पेपर पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित होता था।

एनटीए की ओर से अब इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी दिशा में एजेंसी ने देशभर में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग सेंटर तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। अर्थात CBT मोड के अंतर्गत यह परीक्षा आयोजित करने के लिए एग्जाम सेंटर ढूंढे जा रहे हैं और इसके लिए NTA ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से संपर्क किया है।

NTA के निर्देश के बाद काम में जुटा AICTE

एनटीए ने AICTE को सरकारी तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध IT इंफ्रास्ट्रक्चर और खाली जगह से जुड़ी जानकारी जुटाने को कहा है। NTA के निर्देश के बाद AICTE ने इस सप्ताह की शुरुआत में सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, AICTE से मान्यता प्राप्त सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर और प्रिंसिपल को पत्र भेजा है। इन संस्थानों से उनके यहां मौजूद कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था और CCTV जैसी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

संस्थानों की जानकारी का आकलन करेगा NTA

NTA ने 5 अगस्त को AICTE को पत्र लिखकर सरकारी संस्थानों में उपलब्ध कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर और खाली जगह की जानकारी मांगी थी। इन संस्थानों की सुविधाओं का आकलन करने के बाद उपयुक्त जगहों को भविष्य में NEET-UG समेत अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर के रूप में विकसित किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

इन मापदंडों को करना होगा पूरा

AICTE ने संस्थानों के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट साझा किया है जिसमें संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके पास कितने फंक्शनल कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध हैं। इसके अलावा IT इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप, CCTV और उससे जुड़ी अन्य सुविधाओं की जानकारी भी देनी होगी। संस्थानों से परीक्षा के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली खाली जगह का विवरण भी मांगा गया है। AICTE ने अपनी जानकारी साझा करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

पेपर लीक के बाद सिस्टम में हो रहा बदलाव

इस साल नीट यूजी का पेपर लीक होने के बाद देशभर में जो बवाल हुआ उसके बाद सरकार और एनटीए ने व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि पेपर को अब सीबीटी मोड में कर दिया गया है। इसके अलावा एनटीए से कई बड़े अधिकारियों की छुट्टी हो गई है और उसकी जगह नए अफसरों को भर्ती किया गया है।

परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर NTA का ध्यान

NTA का फोकस परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर है। कंप्यूटर-बेस्ड परीक्षा के लिए देशभर में पर्याप्त और मानकीकृत टेस्टिंग सेंटर उपलब्ध कराना इस पूरी योजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकारी संस्थानों के मौजूदा कंप्यूटर और IT इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर टेस्टिंग सेंटर का नेटवर्क तैयार करने से NTA को बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित करने के लिए जरूरी तकनीकी क्षमता विकसित करने में मदद मिल सकती है।