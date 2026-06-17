नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी री एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया है। नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को आयोजित होना है जिसमें अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है और एनटीए की कोशिश है कि इस पेपर में किसी भी तरह की गड़बड़ी को होने से पहले ही रोक दिया जाए और इसीलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है।

इस पोर्टल पर शिकायत करें रिपोर्ट

नीट री एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अगर पेपर से पहले इंटरनेट पर कोई भी संदिग्ध गतिविधियां नजर आती हैं तो वह इस पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। एजेंसी ने इस पोर्टल की जानकारी कैंडिडेट्स को भी दे दी है। स्टूडेंट्स को भेजे गए एक मैसेज में एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट एग्जाम के बारे में अफवाहों या गलत जानकारी का शिकार न होने की अपील की है।

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इस पोर्टल पर करनी है शिकायत

​NTA की ओर से कहा गया है कि नीट री एग्जाम से पहले किसी को भी क्वेश्चन पेपर लीक से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है तो वह नए शिकायत पोर्टल innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026 पर रिपोर्ट कर सकते हैं। एनटीए ने कहा है कि पेपर से पहले किसी को भी क्वेश्चन पेपर का एक्सेस नहीं है।

उम्मीदवारों की शिकायतों का तुरंत लिया जाएगा संज्ञान

इस पोर्टल पर कैंडिडेट्स की ओर से की जाने वाली शिकायतों को तुरंत ही देखा जाएगा। एजेंसी ने कहा कि पोर्टल के जरिए मिलने वाली शिकायतों की संबंधित अधिकारी जांच करेंगे। बता दें कि नीट यूजी री एग्जाम का एडमिट कार्ड जब से जारी हुआ है तभी से सोशल मीडिया पर री एग्जाम का पेपर लीक होने की कई पोस्ट वायरल हो रही हैं। कई यूजर्स ने यह दावा किया है कि री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया है। हालांकि एनटीए ने ऐसी सभी पोस्ट को भ्रामक बताया।

री एग्जाम में स्टूडेंट्स को मिलेगा अतिरिक्त समय

नीट यूजी री एग्जाम में उम्मीदवारों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। एनटीए ने एग्जाम टाइमिंग में बदलाव करते हुए पेपर का समय अब 195 मिनट कर दिया है जो अभी तक 180 मिनट का था। एनटीए ने 12 जून को एक गाइडलाइंस जारी कर आंसर शीट में रफ वर्क के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।