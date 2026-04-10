JEE Main Session 2 Answer Key 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कल यानी 11 अप्रैल 2026 को जेईई मेन 2026 सेशन 2 (अप्रैल) की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी करने वाला है। आंसर-की जारी होने के बाद सेशन 2 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर लॉगिन कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

ऐसे डाउनलोड करें जेईई मेन सेशन 2 आंसर-की

JEE Main 2026 Answer Key डाउनलोड करने के चरण:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर उपलब्ध “JEE Main 2026 Session 1/2 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालें और सबमिट करें।

स्टेप 4. अब Answer Key डाउनलोड करने के लिए “Click here to view/challenge Answer Key” पर क्लिक करें।

आपत्ति दर्ज करने का मौका

अगर किसी प्रश्न के उत्तर में गड़बड़ी लगती है, तो उम्मीदवार 200 प्रति प्रश्न (नॉन-रिफंडेबल) फीस देकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद NTA फाइनल आंसर-की जारी करेगा।

ऐसे करें स्कोर कैलकुलेट

सही उत्तर: +4 अंक

गलत उत्तर: -1 अंक

अनअटेम्प्टेड: 0 अंक

एक से अधिक सही उत्तर होने पर: सही विकल्प चुनने वालों को पूरे अंक मिलेंगे

कब आएगा रिजल्ट?

आंसर-की पर आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेईई मेन 2026 सेशन 2 रिजल्ट 20 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सकता है। रिजल्ट के साथ कट-ऑफ, AIR रैंक और टॉपर्स लिस्ट भी जारी होगी।

परीक्षा से जुड़े आंकड़े

इस साल अप्रैल सेशन परीक्षा 2 से 8 अप्रैल के बीच आयोजित हुई थी, जिसके लिए देश के 304 शहरों और 14 विदेशी शहरों में बनाए गए 566 केंद्रों पर 11.23 लाख उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

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