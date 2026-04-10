JEE Main Session 2 Answer Key 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कल यानी 11 अप्रैल 2026 को जेईई मेन 2026 सेशन 2 (अप्रैल) की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी करने वाला है। आंसर-की जारी होने के बाद सेशन 2 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर लॉगिन कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
ऐसे डाउनलोड करें जेईई मेन सेशन 2 आंसर-की
JEE Main 2026 Answer Key डाउनलोड करने के चरण:
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होम पेज पर उपलब्ध “JEE Main 2026 Session 1/2 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालें और सबमिट करें।
स्टेप 4. अब Answer Key डाउनलोड करने के लिए “Click here to view/challenge Answer Key” पर क्लिक करें।
आपत्ति दर्ज करने का मौका
अगर किसी प्रश्न के उत्तर में गड़बड़ी लगती है, तो उम्मीदवार 200 प्रति प्रश्न (नॉन-रिफंडेबल) फीस देकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद NTA फाइनल आंसर-की जारी करेगा।
ऐसे करें स्कोर कैलकुलेट
सही उत्तर: +4 अंक
गलत उत्तर: -1 अंक
अनअटेम्प्टेड: 0 अंक
एक से अधिक सही उत्तर होने पर: सही विकल्प चुनने वालों को पूरे अंक मिलेंगे
कब आएगा रिजल्ट?
आंसर-की पर आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेईई मेन 2026 सेशन 2 रिजल्ट 20 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सकता है। रिजल्ट के साथ कट-ऑफ, AIR रैंक और टॉपर्स लिस्ट भी जारी होगी।
परीक्षा से जुड़े आंकड़े
इस साल अप्रैल सेशन परीक्षा 2 से 8 अप्रैल के बीच आयोजित हुई थी, जिसके लिए देश के 304 शहरों और 14 विदेशी शहरों में बनाए गए 566 केंद्रों पर 11.23 लाख उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।
JEE Main Answer Key 2026 LIVE: आपत्ति कैसे दर्ज करें
NTA ने उम्मीदवारों को आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में गलती लगती है, तो उम्मीदवार ₹200 प्रति प्रश्न शुल्क देकर चुनौती दे सकते हैं। यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा। आपत्तियां केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ही स्वीकार की जाएंगी। विशेषज्ञों की टीम इन आपत्तियों की समीक्षा करेगी और सही पाए जाने पर फाइनल आंसर-की में बदलाव किया जाएगा। यह प्रक्रिया परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।
JEE Main Answer Key 2026 LIVE: आंसर-की के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
JEE Main 2026 आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए Application Number और Password या Date of Birth की जरूरत होगी। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने प्रदर्शन का आकलन करने में मदद मिलेगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन डिटेल्स पहले से तैयार रखें ताकि किसी भी तकनीकी समस्या से बचा जा सके।
JEE Main Answer Key 2026 LIVE: कब जारी होगी जेईई मेन आंसर-की
JEE Main 2026 Session 2 की प्रोविजनल आंसर-की 11 अप्रैल को जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ रिस्पॉन्स शीट भी जारी होगी, जिससे छात्र अपने उत्तर मिलान कर सकेंगे। यह आंसर-की अस्थायी होगी और इसमें आपत्ति दर्ज करने का विकल्प भी मिलेगा। NTA द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि अपडेट मिलते ही तुरंत डाउनलोड कर सकें।