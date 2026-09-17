NTA Exam Calendar 2026-27: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक आयोजित होने वाली प्रमुख परीक्षाओं का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में यूजीसी नेट, ज्वाइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट, जेईई मेन 2027 सेशन 1, एनआईएफटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सीएमएटी, सीयूईटी पीजी समेत कुल 14 परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं।
इस परीक्षा कैलेंडर से उन अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी और दूसरे शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद मिलेगी, जो अगले कुछ महीनों में NTA की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। हालांकि, एनटीए ने कहा है कि, कैलेंडर में दी गई तारीखें अस्थायी (Tentative) हैं और प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैधानिक, लॉजिस्टिक या अन्य परिस्थितियों के कारण इनमें बदलाव किया जा सकता है।
NTA Exam Calendar 2026-27: दिसंबर में होंगी ये परीक्षाएं
यूजीसी नेट के दिसंबर सेशन परीक्षा 14 से 19 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होने का प्रस्ताव है और कैलेंडर में 20 और 21 दिसंबर को बफर डेट रखा गया है। यूजीसी नेट के जरिए उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन से संबंधित पात्रता हासिल करते हैं। परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी, आवेदन की तारीख और विषयवार शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा।
|परीक्षा
|प्रस्तावित तारीख
|राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज
|6 दिसंबर 2026
|स्वयं
|8 से 12 दिसंबर 2026
|राष्ट्रीय सैन्य स्कूल
|13 दिसंबर 2026
|यूजीसी नेट दिसंबर चक्र
|14 से 19 दिसंबर 2026
|संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट
|20 से 21 दिसंबर 2026
एनटीए के प्रस्तावित कैलेंडर के अनुसार दिसंबर 2026 में पांच परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा चक्र की शुरुआत राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) एग्जामिनेशन से होगी।
Joint CSIR-UGC NET 20 से 21 दिसंबर 2026
यूजीसी नेट के लिए 20 और 21 दिसंबर को बफर डेट के तौर पर रखा गया है, जबकि ज्वाइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट की परीक्षा 20 और 21 दिसंबर को प्रस्तावित है।
UGC NET December 2026: 14 दिसंबर से परीक्षा
यूजीसी नेट के दिसंबर सेशन परीक्षा 14 से 19 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होने का प्रस्ताव है और कैलेंडर में 20 और 21 दिसंबर को बफर डेट रखा गया है। यूजीसी नेट के जरिए उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन से संबंधित पात्रता हासिल करते हैं। परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी, आवेदन की तारीख और विषयवार शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा।
JEE Main 2027 Session 1: जनवरी में परीक्षा
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एनटीए कैलेंडर में जेईई मेन 2027 सेशन 1 की तारीखें भी दी गई हैं। प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा 22, 23, 24 जनवरी और 28, 29, 30 जनवरी 2027 को होगी, जिसमें 31 जनवरी 2027 को बफर डेट रखा गया है।
|परीक्षा
|प्रस्तावित तारीख
|आर्मी कैडेट कॉलेज
|4 जनवरी 2027
|श्रेष्ठा (नेट्स)
|10 जनवरी 2027
|निफ्ट प्रवेश परीक्षा
|10 जनवरी 2027
|जेईई मेन सत्र 1
|22-24 और 28-30 जनवरी 2027
|अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा
|31 जनवरी 2027
JEE Main 2027 Session 1: जनवरी में परीक्षा
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एनटीए कैलेंडर में जेईई मेन 2027 सेशन 1 की तारीखें भी दी गई हैं। प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा 22, 23, 24 जनवरी और 28, 29, 30 जनवरी 2027 को होगी, जिसमें 31 जनवरी 2027 को बफर डेट रखा गया है।
जनवरी 2027 में ये परीक्षाएं भी होंगी
जनवरी में JEE Main के अलावा कई अन्य परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। इस तरह जनवरी में कुल पांच परीक्षाओं का शेड्यूल कैलेंडर में शामिल किया गया है।
फरवरी 2027 में CMAT और NITTT
फरवरी 2027 के लिए एनटीए ने दो परीक्षाओं की तारीख प्रस्तावित की है, जिसमें कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) की परीक्षा 7 फरवरी 2027 को आयोजित होने का प्रस्ताव है। वहीं नेशनल इनिशिएटिव फोर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग (NITTT) पार्ट 1 की परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027 को होगी।
मार्च में CUET PG, NITTT की परीक्षा
मार्च 2027 में सीयूईटी पीजी का आयोजन कई तारीखों में किया जाना प्रस्तावित है। कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा 1 से 5 मार्च, 8 मार्च, 12 से 20 मार्च और 24 से 25 मार्च 2027 के बीच हो सकती है। 30 और 31 मार्च को बफर डेट के रूप में रखा गया है। इसके अलावा NITTT Part 2 की परीक्षा 5 और 7 मार्च 2027 को प्रस्तावित है।
NTA Exam Calendar 2026-27: पूरी परीक्षा तारीखें
|महीना
|परीक्षा
|तारीख
|दिसंबर 2026
|RIMC
|6 दिसंबर
|दिसंबर 2026
|SWAYAM
|8-12 दिसंबर
|दिसंबर 2026
|Rashtriya Military Schools
|13 दिसंबर
|दिसंबर 2026
|UGC NET
|14-19 दिसंबर
|दिसंबर 2026
|Joint CSIR-UGC NET
|20-21 दिसंबर
|जनवरी 2027
|Army Cadet College
|4 जनवरी
|जनवरी 2027
|SHRESHTA (NETS)
|10 जनवरी
|जनवरी 2027
|NIFT Entrance
|10 जनवरी
|जनवरी 2027
|JEE Main Session 1
|22-24, 28-30 जनवरी
|जनवरी 2027
|AISSEE
|31 जनवरी
|फरवरी 2027
|CMAT
|7 फरवरी
|फरवरी 2027
|NITTT Part 1
|26-27 फरवरी
|मार्च 2027
|CUET PG
|1-5, 8, 12-20, 24-25 मार्च
|मार्च 2027
|NITTT Part 2
|5 और 7 मार्च
CUET PG 2027: मार्च में कई दिन होगी परीक्षा
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सीयूईटी पीजी 2027 महत्वपूर्ण परीक्षा है। एनटीए के प्रस्तावित कैलेंडर में इसे मार्च में कई तारीखों में आयोजित करने की योजना है।
उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि कैलेंडर में केवल परीक्षा की संभावित तारीखें दी गई हैं। आवेदन प्रक्रिया, फीस, विषयवार परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा शहर, एडमिट कार्ड और अन्य जानकारियां संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन में जारी की जाएंगी।
NTA Exam Calendar को लेकर जरूरी बात
एनटीए ने कहा है कि, यह कैलेंडर अंतिम परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं है। इसमें दी गई तारीखों में बदलाव संभव है। किसी परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत नियम इस कैलेंडर से अलग से जारी किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को केवल सोशल मीडिया पोस्ट या अनधिकृत वेबसाइटों पर निर्भर रहने के बजाय NTA की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित परीक्षा पोर्टल पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन को ही अंतिम मानना चाहिए।