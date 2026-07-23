राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की आय पिछले पांच वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में एनटीए की आय 504.16 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 2023-24 में 1,116.84 करोड़ रुपये पहुंच गई। इसी अवधि में एजेंसी का खर्च भी 440.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,040.96 करोड़ रुपये हो गया।

बुधवार को राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्रश्न के लिखित उत्तर में एनटीए का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया। यह लेखा-जोखा एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम के तहत तैयार किया गया है और NTA की गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदित है।

NTA की आय और खर्च में कैसे हुआ बदलाव?

सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार शुरुआती तीन वर्षों तक NTA की आय और खर्च लगभग स्थिर रहे। हालांकि 2022-23 से एजेंसी की आय और व्यय में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।

वित्त वर्षवार NTA की आय और खर्च

वित्त वर्ष आय (करोड़ रुपये) खर्च (करोड़ रुपये) 2019-20 504.16 440.20 2020-21 515.16 436.25 2021-22 508.47 426.52 2022-23 900.56 681.52 2023-24 1,116.84 1,040.96

2022-23 से क्यों बढ़े आंकड़े?

संसद में पेश किए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2022-23 में एनटीए की आय में लगभग 77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वहीं 2023-24 में भी एजेंसी की कमाई और खर्च दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी जारी रही। हालांकि सरकार ने इस जवाब में आय और खर्च बढ़ने के पीछे कोई अलग कारण नहीं बताया।

कितनी परीक्षाएं आयोजित कर चुका है NTA?

सरकार ने संसद को बताया कि 2018 में स्थापना के बाद से NTA अब तक 270 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कर चुका है। इन परीक्षाओं में 6.6 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों का पंजीकरण हुआ है। साल 2026 में ही एनटीए ने 12 परीक्षाएं आयोजित की हैं, जिनमें 65 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया।

NTA में कितने कर्मचारी हैं?

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार NTA में वर्तमान में 39 स्थायी पद हैं, जिन्हें डेप्युटेशन के माध्यम से भरा गया है। 73 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा परीक्षा संचालन और अन्य गतिविधियों के लिए 124 आउटसोर्स कर्मचारी भी तैनात हैं।

NEET-UG विवाद के बाद चर्चा में है NTA

हाल के महीनों में एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों के कारण लगातार चर्चा में रहा। इस विवाद के बाद देशभर में छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन किए।

केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदमों की घोषणा की है। NEET-UG की पुनर्परीक्षा जून 2026 में आयोजित की गई थी और उसके परिणाम पिछले सप्ताह जारी किए गए।