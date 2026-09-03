NTA Exam Centre 2027: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने वर्ष 2027 में होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। एजेंसी देशभर में ऐसे शिक्षण संस्थानों की पहचान कर रही है, जहां भविष्य में मानक कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र बनाए जा सकें। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पीएम-श्री स्कूलों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी जुटाई जा रही है।

एनटीए का फोकस केवल कंप्यूटरों की संख्या जानने तक सीमित नहीं है, इसमें परीक्षा केंद्र के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क, बिजली और बैकअप, सीसीटीवी, कंप्यूटर लैब, अतिरिक्त कंप्यूटर लगाने की क्षमता और परीक्षा के दौरान जरूरी अन्य सुविधाओं की भी जांच की जा रही है।

2027 की परीक्षाओं के लिए अभी से तैयारी

एनटीए की योजना 2027 की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम परीक्षा केंद्र तैयार करने की है। एजेंसी वर्तमान में संभावित केंद्रों का डेटा जुटाकर यह आकलन कर रही है कि किन संस्थानों को मानक सीबीटी सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

एनटीए पहले से ही अपनी परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में संचालित करने के लिए अधिकृत और तकनीकी रूप से सक्षम केंद्रों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों की तकनीकी क्षमता और विश्वसनीयता परीक्षा प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

इन स्कूलों से मांगी गई जानकारी

इस कवायद में केंद्रीय विद्यालय (KVS), जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) और पीएम-श्री स्कूलों सहित अन्य सरकारी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। संस्थानों से निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने यहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी साझा करने को कहा गया है। इसमें मुख्य रूप शामिल जानकारियां इस प्रकार हैं।

कितने कंप्यूटर चालू स्थिति में हैं

कंप्यूटर लैब की उपलब्धता

अतिरिक्त कंप्यूटर लगाने की क्षमता

आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति

नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी

बिजली और पावर बैकअप

यूपीएस और डीजी सेट की उपलब्धता

सीसीटीवी व्यवस्था

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सुविधा

परीक्षा के लिए उपलब्ध अतिरिक्त स्थान

प्राइवेसी स्क्रीन या पार्टिशन की व्यवस्था

सर्वर और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी

संस्थानों से यह भी पूछा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर वे सप्ताहांत और अवकाश के दिनों में परीक्षा आयोजित करने के लिए उपलब्ध रह सकते हैं या नहीं।

इन 30 बिंदुओं पर होगी पड़ताल

संभावित परीक्षा केंद्रों का मूल्यांकन कई तकनीकी और प्रशासनिक मानकों पर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 तरह की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इनमें संस्थान का पूरा पता, पिनकोड, जिला और राज्य, नजदीकी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की दूरी, प्राचार्य/निदेशक और आईटी प्रभारी की जानकारी के साथ कंप्यूटर के हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर विवरण भी शामिल हैं।

नेटवर्क केबल, सर्वर, यूपीएस की क्षमता, एयर कंडीशनिंग, बायोमेट्रिक सुविधा, स्ट्रांग रूम और परीक्षा संचालन के लिए उपलब्ध स्थान जैसी चीजें भी इस आकलन का हिस्सा हैं।

AICTE से मांगा सहयोग

एनटीए ने परीक्षा केंद्रों का दायरा बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से भी सहयोग मांगा है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और मैनेजमेंट संस्थानों से उपलब्ध कंप्यूटर और अन्य तकनीकी सुविधाओं का डेटा जुटाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे संस्थानों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार करना है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

NEET UG से JEE Main तक पर पड़ेगा असर

2027 के लिए परीक्षा केंद्रों की यह तैयारी कई बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एनटीए के दायरे में नीट यूजी, जेईई मेन, सीयूईटी यूजी और पीजी, यूजीसी नेट समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आती हैं। यदि इन परीक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम केंद्र उपलब्ध रहते हैं, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्रों पर दबाव कम किया जा सकता है।

विशेष रूप से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों वाली परीक्षाओं में कंप्यूटर, नेटवर्क, बिजली बैकअप और निगरानी व्यवस्था की पर्याप्त उपलब्धता परीक्षा संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है।

2026 में सरकारी संस्थानों की बड़ी भूमिका

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 2026 में आयोजित परीक्षाओं में सरकारी शिक्षण संस्थानों में बनाए गए केंद्रों की हिस्सेदारी करीब 90 फीसदी रही। ऐसे में 2027 के लिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के तकनीकी संसाधनों का व्यवस्थित आकलन NTA के परीक्षा नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

डेटा मिलने के बाद होगा क्रॉस-चेक

संस्थानों से प्राप्त जानकारी को केवल रिकॉर्ड में शामिल करने के बजाय NTA के स्तर पर उसकी जांच भी की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग विभागों के अधिकारी संस्थानों से मिली जानकारियों का क्रॉस-चेक करेंगे। इस प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिस संस्थान को परीक्षा केंद्र के तौर पर चुना जाए, वहां कागजों में दर्ज सुविधाएं वास्तव में उपलब्ध हों और परीक्षा के दौरान उनका इस्तेमाल किया जा सके।