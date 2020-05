NTA CSIR- UGC NET June 2020 Relaxation: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency, NTA) ने CSIR- UGC NET जून 2020 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। जो उम्मीदवार कोरोनावायरस COVID-19 लॉकडाउन के कारण अनिवार्य श्रेणी प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC / EWS / PwD) या रिजल्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं उन्हें आवेदन के लिए छूट दी गई है। उम्मीदवार, अब कैगेटरी और रिजल्ट सर्टिफिकेट के बगैर भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यह सूचना, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर ट्वीट कर दी है। इसके अलावा एनटीएन की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

दरअसल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को इस छूट के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी कि, ‘प्रिय Joint CSIR-UGC NET के इच्छुक! आपके सामने आने वाली कठिनाइयों और # COVID19 लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, मैंने @DG_NTA को सलाह दी है कि उम्मीदवार के फोटो और हस्ताक्षर के अलावा, अनिवार्य श्रेणी प्रमाण पत्र दिखाने या सर्टिफिकेट अपलोड करने के प्रावधान में ढील दी जाए।’ इसके बाद, एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अनिवार्य श्रेणी प्रमाण पत्र और रिजल्ट में छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

एनटीए ने, नोटिफिकेशन में कहा कि, महामारी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मौजूदा हालात और कठिनाईयों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि उम्मीदवार और अभिभावक ताजा जानकारी के लिए csirnet.nta.nic.in और www.nta.ac.in पर नजर बनाए रखें। एनटीए CSIR-UGC NET June 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई 2020 तक है।

Dear Joint CSIR-UGC NET aspirants!

In view of the difficulties faced by you & the situation arising out of #COVID19 lockdown, I have advised @DG_NTA to relax the mandatory provision of submission/upload of the certificates, other than the photograph & signature of the candidate. pic.twitter.com/lLRbm1JZKZ

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 2, 2020