दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026-27 को लेकर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। संगठन ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह-सचिव समेत चार प्रमुख पदों के लिए अपना पैनल घोषित किया है। NSUI ने इस चुनाव के लिए छात्र हित को अपने अभियान का प्रमुख आधार बनाया है।

NSUI ने किसे बनाया छात्रसंघ चुनाव में उम्मीदवार?

NSUI की ओर से घोषित पैनल में चार प्रत्याशियों को अलग-अलग पदों के लिए मैदान में उतारा गया है।

पद एनएसयूआई प्रत्याशी अध्यक्ष विजय शंकर मीणा उपाध्यक्ष वीर चतरथ सचिव नम्रता चौधरी संयुक्त सचिव गोपाल चौधरी

संगठन ने अपने प्रत्याशियों के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र हित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है।

‘छात्र हित सर्वोपरि’ को बनाया अभियान का संदेश

NSUI ने अपने चुनावी संदेश में ‘छात्र हित सर्वोपरि’ को प्रमुखता दी है। संगठन की ओर से छात्रों से बेहतर और सुरक्षित दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए साथ आने की अपील की गई है। संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय में छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए एक समृद्ध, सुरक्षित और बेहतर कैंपस के निर्माण की दिशा में काम किया जाना चाहिए।

DUSU चुनाव में चारों पद अहम

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह-सचिव के पद सबसे प्रमुख पदों में शामिल होते हैं। इन पदों के लिए अलग-अलग छात्र संगठन अपने प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं।

ABVP ने भी जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट

एनएसयूआई से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2026-27 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिसमें यश डबास को अध्यक्ष पद, इशू मौर्य को उपाध्यक्ष पद, रिया छाबड़ी को सचिव पद और लक्ष्यराज सिंह को संयुक्त सचिव पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है।

डूसू इलेक्शन का मुख्य मुकाबला किसके बीच ?

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में मुख्य मुकाबला आम तौर पर ABVP Vs NSUI के बीच माना जाता है। 2026 के चुनाव को लेकर भी मौजूदा कवरेज में ABVP-NSUI मुकाबले को प्रमुखता दी जा रही है।

हालांकि, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का मुकाबला सिर्फ इन दो संगठनों तक सीमित नहीं है। AISA और SFI समेत वामपंथी छात्र संगठन भी चुनाव मैदान में सक्रिय रहते हैं।

छात्रों के बीच मुद्दों पर रहेगा जोर

किन मुद्दों पर रहता है जोर

डूसू चुनाव के दौरान छात्रावास, कैंपस सुविधाएं, शिक्षा, सुरक्षा, छात्र कल्याण और विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दे प्रमुख चर्चा का विषय रहते हैं। NSUI ने भी अपने संदेश में छात्र हित को केंद्र में रखा है।