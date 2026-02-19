न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने कैगा साइट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या NPCIL/KAIGA SITE/HRM/01/2025 के तहत आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक करियर पोर्टल से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

कैगा साइट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 7 मार्च 2026 से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह भर्ती अभियान कर्नाटक स्थित कैगा जनरेटिंग स्टेशन में विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए आयोजित किया जा रहा है।

कैगा साइट भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें NPCIL 2026 एडमिट कार्ड

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर उपलब्ध “Kaiga Site Recruitment 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number और Date of Birth/Password दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और साफ प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा शेड्यूल और शामिल पद

यह परीक्षा कर्नाटक के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कई शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। भर्ती निम्नलिखित पदों के लिए की जा रही है:

स्टाइपेंडरी ट्रेनी

साइंटिफिक असिस्टेंट-B

टेक्नीशियन

असिस्टेंट ग्रेड-1

नर्स-A

अन्य तकनीकी और सहायक पद

Stage-1 की कुछ परीक्षाएं मार्च के प्रारंभ में आयोजित की जा चुकी हैं। शेष परीक्षाएं 7 मार्च 2026 से शुरू होंगी। चयन प्रक्रिया में CBT के बाद पद के अनुसार स्किल टेस्ट/इंटरव्यू/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हो सकता है।

परीक्षा दिवस के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

अनिवार्य दस्तावेज: एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजनल फोटो आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) और उसकी एक फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है।

रिपोर्टिंग टाइम: एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय से कम से कम 60 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें। गेट बंद होने के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

प्रतिबंधित वस्तुएं: मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा हॉल में ले जाना सख्त मना है।

साइन इन: एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर केवल परीक्षा हॉल में इनविजिलेटर (Invigilator) के सामने ही करें।

चयन प्रक्रिया

7 मार्च की परीक्षा चयन का पहला चरण है। उम्मीदवारों को यह समझना चाहिए कि चयन कैसे होगा:

चरण 1: लिखित परीक्षा (OMR या CBT आधारित)।

चरण 2: कौशल परीक्षा (Skill Test) / साक्षात्कार (पद के अनुसार)।

चरण 3: दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण।

NPCIL क्या है ?

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन का कार्य करता है। Kaiga Site देश के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्रों में से एक है।

Jansatta Education Expert Advice

एनपीसीआईएल कैगा साइट भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में तेज कर दें। परीक्षा से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना बेहद जरूरी है।