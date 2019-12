नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) 2019 को लेकर देशभर में जगह-जगह प्रदर्शन जारी हैं। जहां बड़ी तादाद में लोग इस कानून पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब कुछ जगहों पर समर्थन में रैली निकाली जा रही है। दोनों ही सूरतों में न चाहते हुए भी कई राज्यों के प्रदर्शन उग्र होते रहे हैं, जिनमें से कुछ की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। इन हिंसक प्रदर्शनों की वजह से भारत में अशांति का मौहाल बना हुआ है। अशांति के मद्देनजर, कई महत्वपूर्ण नौकरियों, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (The Institute of Company Secretaries of India, ICSI) ने 20 और 21 दिसंबर, 2019 को आयोजित होने वाले एग्जीक्यूटीव प्रोग्राम और प्रोफेशन प्रोग्राम के लिए कंपनी सचिव (Company Secretaries, CS) की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। हालांकि, इससे पहले, असम टीईटी 2019, यूपीटीईटी 2019 समेत कई UG/PG एग्जाम को भी टाल दिया गया है। आइए जानते हैं कि सीएए को लेकर हो रहे विरोध के चलते किन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है।

अन्ना यूनिवर्सिटी यूजी / पीजी की परीक्षाएं स्थगित: संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 21 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा अब 4 जनवरी से 10 जनवरी तक आयोजित की जाएगी।

APJ Abdul Kalam टेक्निकल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ परीक्षाएं स्थगित: एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ में चल रहे विरोध की वजह से 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया। स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है।

ICSI CS कार्यकारिणी, प्रोफेशनल परीक्षाएं स्थगित: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटीव प्रोग्राम और प्रोफेशन प्रोग्राम की कंपनी सचिवों (CS) परीक्षाओं को 20 और 21 दिसंबर, 2019 को आयोजित करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि, अभी परीक्षाओं की घोषणा नहीं की गई है।

UPTET 2019 postponed: शुक्रवार (20 दिसंबर 2019) को राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, की ओर से जारी नोटिस के जरिए यूपीटीईटी 2019 स्थगित होने की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 22 दिसंबर को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा(टीईटी) को कैंसिल कर दिया गया है। परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि, परीक्षा की अगली तिथि की जानकारी जल्दी ही दी जाएगी।

Assam HTET 2019 re-scheduled: माध्यमिक शिक्षा विभाग, असम ने 22 दिसंबर, 2019 को आयोजित होने वाली हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) स्थगित कर दी है। जैसा कि समाचार एजेंसी ANI ने बताया है, परीक्षा अब 19 जनवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि स्‍थगित करने का फैसला राज्‍य में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते लिया गया है। वे सभी उम्‍मीदवार जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब अगले माह परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेंगे।

