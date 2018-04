CBSE Class 10 Maths Re Exam 2018: नहीं होगा 10वीं कक्षा के गणित विषय का री-एग्जाम

CBSE Maths Re Exam 2018: CBSE की 10वीं की गणित परीक्षा दोबारा नहीं ली जाएगी। CBSE ने इसका ऐलान कर दिया है। दोबारा परीक्षा नहीं लिए जाने का फैसला लगभग 17 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए राहत की खबर लाया है। शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने कहा, “प्राथमिक जांच के आधार पर और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए CBSE ने दोबारा परीक्षा नहीं लेने का फैसला लिया है”। 10वीं की गणित परीक्षा 28 मार्च 2018 को आयोजित हुई थी। पेपर लीक्स की रिपोर्ट्स के बाद परीक्षा जांच का विषय बन गई थी और दोबारा आयोजन पर CBSE को फैसला लेना था। इसस पहले 30 मार्च 2018 को CBSE ने दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीख का ऐलान किया था।

शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने 30 मार्च को मीडिया को 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा 25 अप्रैल 2018 को आयोजित होने की घोषणा की थी। वहीं 10वीं की गणित परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। शिक्षा सचिव ने कहा था कि गणित की परीक्षा दोबारा ली जाएगी या नहीं, इसका फैसला पेपल लीक मामले की जांच पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के लिए ही 10वीं की गणित परीक्षा आयोजित होगी।

Consequent to the preliminary evaluation of the impact of reportedly leaked CBSE class 10 maths paper & keeping in mind the paramount interest of students, CBSE has decided not to conduct re-examination even in the states of Delhi NCR & Haryana: Anil Swarup, Secy, HRD Ministry pic.twitter.com/CI50Si64EB

— ANI (@ANI) April 3, 2018