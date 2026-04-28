गौतम बुद्ध नगर जिले में लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नोएडा के सभी स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 27 अप्रैल 2026 से जिले के सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को भीषण गर्मी और लू से बचाना है, ताकि उन्हें हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित रखा जा सके।

सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा आदेश

जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यह आदेश सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा। इसमें CBSE, ICSE, IB, UP Board सहित अन्य सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान शामिल हैं।

यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा जारी किया गया है।

हिंदी में जारी नोटिस में कहा गया है, “जनपद में अत्यधिक तापमान (हीटवेव) एवं लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया जा रहा है।”

स्कूलों को सख्ती से पालन करने के निर्देश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों को नए समय का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि दोपहर के समय तापमान काफी अधिक हो जाता है, जिससे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी वजह से स्कूलों को सुबह की शिफ्ट में संचालित करने का फैसला लिया गया है।

कई राज्यों में बदले जा रहे हैं स्कूलों के समय

देशभर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों के समय में बदलाव या छुट्टियों की घोषणा की है।

पटना- पटना जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक केवल सुबह 11:30 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया है।

देहरादून- देहरादून प्रशासन ने 27 अप्रैल से सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

राजस्थान (सीकर)- सीकर जिले में कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक कर दिया गया है।

दिल्ली- दिल्ली सरकार ने स्कूलों को छात्रों को ORS उपलब्ध कराने और पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

झारखंड- झारखंड सरकार ने जूनियर कक्षाओं के लिए सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और सीनियर छात्रों के लिए दोपहर 12 बजे तक स्कूल चलाने के निर्देश दिए हैं।

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाएं और स्कूल जाते समय पानी की बोतल जरूर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को हल्के और सूती कपड़े पहनाएं और उनको धूप में लंबे समय तक रहने से बचाएं। अगर बच्चे को कमजोरी महसूस होती है तो उसे ओआरएस या ग्लूकोज पिलाएं और हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।