उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की दस्तक से पहले प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त उमस वाली गर्मी से परेशान हैं। सबसे चिंता वाली बात यह है कि स्कूलों के खुलने का समय है और गर्मी अपने पीक पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में एक नोटिस जारी कर ये ऐलान किया गया कि गर्मी की वजह से स्कूलों का टाइम बदला जा रहा है। नया शेड्यूल 29 जून 2026 से अगली सूचना आने तक लागू रहेगा।

अब 12 बजे हो जाएगी स्कूलों की छुट्टी

जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिले के सभी स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच चलेंगे। यह आदेश सभी सरकारी, सरकारी मदद पाने वाले, मान्यता प्राप्त, ICSE, CBSE और दूसरे बोर्ड से जुड़े स्कूलों को दिया गया है। यह बदलाव स्टूडेंट्स को दिन में गर्मी से बचाने के लिए किया गया है।

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सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन को करना होगा आदेश का पालन

जिला प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि इस ऑर्डर को सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन को पालन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पूरे जिले में तापमान बढ़ोतरी की वजह से लोग बेहाल हैं। खासकर बच्चों के लिए इस वक्त स्कूल आना और जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ ही बच्चों में गर्मी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

यूपी सरकार ने बढ़ाई थी स्कूलों की छुट्टियां

बता दें कि इस आदेश से पहले यूपी सरकार ने गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी थीं। यूपी सरकार ने गर्मियों की छुट्टियां 24 जून तक के लिए बढ़ा दी थी। गर्मी की मार इस वक्त ना सिर्फ उत्तर प्रदेश पर बल्कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा जैसे राज्यों पर भी पड़ रही है। इन राज्यों में या तो गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं या फिर खत्म होने वाली हैं। अधिकतर जगह 01 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं।