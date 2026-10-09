Navi Pillay Nobel Peace Prize 2026: भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनथेम ‘नावी’ पिल्लई को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय कानून और न्याय को मजबूत करने तथा युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए मिला है।

नावी पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख रह चुकी हैं और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। उनकी उपलब्धि की खास बात यह है कि उनका परिवार भारतीय तमिल मूल का है और उन्होंने रंगभेद के दौर में दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी।

भारतीय मूल की नावी पिल्लई को क्यों मिला नोबेल शांति पुरस्कार?

नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने नावी पिल्लई को अंतरराष्ट्रीय कानून और न्याय को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। उनके काम का प्रमुख उद्देश्य गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना और मानवाधिकारों की रक्षा करना रहा है।

यह ब्रेकिंग न्यूज है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें…