NMMS Scholarship 2026: राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के तहत छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब पात्र विद्यार्थी 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की समयसीमा इससे पहले निर्धारित थी।

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जाती है। आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने से वे विद्यार्थी भी छात्रवृत्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो किसी कारण से तय समय में आवेदन नहीं कर पाए थे।

NMMS Scholarship 2026: किसके लिए है यह छात्रवृत्ति?

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों की मदद करना है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस योजना में चयन परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसके बाद पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत NSP पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होता है।

30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

2026-27 के लिए NMMS छात्रवृत्ति का आवेदन अब 30 सितंबर 2026 तक किया जा सकता है। यानी जिन सफल विद्यार्थियों ने अभी तक NSP पर आवेदन नहीं किया है, उनके पास आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय है।

ध्यान रखें कि केवल आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं है। आवेदन के बाद निर्धारित स्तरों पर उसका सत्यापन भी किया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है।

फ्रेश आवेदन किन विद्यार्थियों के लिए?

2026 में आयोजित एनएमएमएस परीक्षा में सफल होकर 2026-27 के लिए पात्र घोषित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए फ्रेश आवेदन करना होगा। ऐसे विद्यार्थी पहले NSP पर जरूरी One Time Registration यानी OTR पूरा करेंगे। इसके बाद छात्रवृत्ति योजना का चयन करके आवेदन जमा करना होगा। NSP के अनुसार OTR एक यूनिक नंबर है, जिसका इस्तेमाल छात्र के पूरे शैक्षणिक करियर के दौरान पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन के लिए किया जा सकता है।

पुराने सफल विद्यार्थियों को क्या करना होगा?

पहले से एनएमएमएस छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को हर बार नया फ्रेश आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। पात्र पुराने लाभार्थियों को संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए रिन्यूअल आवेदन करना होता है। यानी अलग-अलग वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा के जरिए चयनित और छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थी अपनी मौजूदा छात्रवृत्ति को आगे जारी रखने के लिए एनएसपी पर रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी करेंगे।

आवेदन के बाद क्या होगा?

एनएसपी पर आवेदन जमा होने के बाद इसकी जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2026-27 के लिए आवेदन के बाद डिफेक्टिव एप्लीकेशन की जांच 15 अक्टूबर 2026 तक की जानी है।

इसके बाद संस्थान स्तर पर आवेदन सत्यापन की समयसीमा 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारी के स्तर से सत्यापन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

इसलिए विद्यार्थियों को आवेदन भरते समय अपनी जानकारी और दस्तावेजों को ध्यान से जांच लेना चाहिए। गलत या अधूरी जानकारी के कारण आवेदन सत्यापन के दौरान समस्या आ सकती है।

आवेदन के लिए OTR जरूरी

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) आवश्यक है। एनएसपी के मुताबिक, ओटीआर एक 14 अंकों का यूनिक नंबर है और इसे आधार या आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए बनाया जा सकता है।

एनएसपी ने यह भी बताया है कि ओटीआर के लिए संबंधित मोबाइल ऐप उपलब्ध है। यदि आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन में दिक्कत आती है तो विद्यार्थियों/अभिभावकों को आधार बायोमेट्रिक लॉक की स्थिति भी जांचनी चाहिए।

NMMS Scholarship 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

विद्यार्थी नीचे दिए गए तरीके से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

स्टेप 1. National Scholarship Portal की आधिकारिक वेबसाइट scholarships.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. Student सेक्शन में जाकर NSP पर लॉगिन/रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें।

स्टेप 3. यदि OTR नहीं बना है तो पहले One Time Registration पूरा करें।

स्टेप 4. OTR के बाद विद्यार्थी लॉगिन करें।

स्टेप 5. संबंधित NMMS/NMMSS छात्रवृत्ति योजना का चयन करें।

स्टेप 6. मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक संबंधी जानकारी भरें।

स्टेप 7. आवश्यक दस्तावेज और अन्य विवरण उपलब्ध कराएं।

स्टेप 8. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 9. भविष्य के लिए आवेदन का प्रिंटआउट या उसकी कॉपी सुरक्षित रख लें।

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

आवेदन अंतिम तारीख यानी 30 सितंबर 2026 से पहले जमा करें और OTR नंबर तैयार रखें।

आवेदन में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण दस्तावेजों के अनुसार ही भरें।

बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही दर्ज करें।

फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांच लें।

आवेदन जमा होने के बाद उसके सत्यापन की स्थिति पर भी नजर रखें।

किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में NSP के आधिकारिक निर्देशों का पालन करें।

NMMS Scholarship का उद्देश्य क्या है?

एनएमएमएसएस केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जिसका फोकस आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा जारी रखने में मदद करना है। इसका व्यापक उद्देश्य कक्षा 8 के बाद विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट को कम करना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना से जुड़े आवेदन और छात्रवृत्ति प्रक्रिया के लिए एनएसपी का इस्तेमाल किया जाता है।