NMMS Class 8 Result 2026 Out: राष्ट्रीय माध्यम-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 (NMMS 2025-26 ) के परिणाम राज्यवार जारी किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने सबसे पहले तमिलनाडु और गुजरात के परिणाम घोषित किए हैं। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नतीजे अलग-अलग तिथियों में जारी किए जा रहे हैं।

शिक्षा विभागों के अनुसार अधिकांश राज्यों में एनएमएमएस रिजल्ट मार्च से मई 2026 के बीच जारी किए जाते हैं, जबकि कुछ राज्यों में मेरिट लिस्ट जून या जुलाई 2026 में भी प्रकाशित हो सकती है।

NMMS Result 2026 में क्या-क्या विवरण होगा?

NMMS रिजल्ट 2025-26 में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है:

छात्र का नाम व रोल नंबर

स्कूल का नाम

प्राप्तांक (MAT और SAT)

राज्य स्तरीय रैंक

कटऑफ अंक

क्वालीफाइंग स्टेटस (चयनित/अचयनित)

चयनित छात्र NMMS मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर अपना नाम देख सकते हैं।

NMMS Result 2026 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. संबंधित राज्य के SCERT या शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “NMMS Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मेरिट लिस्ट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 4. अपना नाम, रोल नंबर और स्कूल विवरण चेक करें।

स्टेप 5. MAT और SAT के अंक व कटऑफ देखें।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

यदि ऑनलाइन रिजल्ट उपलब्ध न हो तो छात्र अपने विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

NMMS Class 8 Result 2026: राज्यवार अपडेट

इन राज्यों में घोषित हो चुका है परिणाम

तमिलनाडु

गुजरात

उत्तराखंड

नागालैंड

मिजोरम

मेघालय

इन राज्यों में जारी होना है परिणाम

बिहार

दिल्ली

महाराष्ट्र

उत्तर प्रदेश

कर्नाटक

केरल

NMMS Result 2026: राज्यवार रिजल्ट देखने की आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट

राज्य आधिकारिक वेबसाइट उत्तर प्रदेश examregulatoryauthorityup.in बिहार scert.bihar.gov.in दिल्ली edudel.nic.in महाराष्ट्र mscepune.in केरल nmmse.kerala.gov.in कर्नाटक sslc.karnataka.gov.in राजस्थान rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पश्चिम बंगाल scholarships.wbsed.gov.in

(अन्य राज्यों के छात्र अपने-अपने SCERT पोर्टल पर विजिट करें।)

NMMS छात्रवृत्ति क्या है?

NMMS योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

चयनित छात्रों को 12,000 प्रतिवर्ष (1,000 प्रति माह) छात्रवृत्ति दी जाती है और छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। मगर इसके लिए छात्र को प्रत्येक वर्ष निर्धारित न्यूनतम अंक बनाए रखना अनिवार्य है।

आगे क्या करें?

चयनित छात्र अपने दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें और बैंक खाता और आधार लिंक सुनिश्चित करने के बाद विद्यालय से संपर्क में रहें और आगे की प्रक्रिया जानें।