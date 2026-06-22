राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने घोषणा की है कि देशभर में संचालित पोस्टग्रेजुएट (PG) डिप्लोमा मेडिकल कोर्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और उनकी जगह व्यापक विशेषज्ञता वाले एमडी और एमएस डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। एनएमसी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतिम वर्ष होगा। इसके बाद 2027-28 सत्र से इन कोर्सों में कोई नया प्रवेश नहीं दिया जाएगा और धीरे-धीरे ये कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे।

क्यों लिया गया यह फैसला?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को अधिक मानकीकृत, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। आयोग के अनुसार, एमडी और एमएस जैसी डिग्री को विशेषज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए अधिक व्यापक और मान्यता प्राप्त माना जाता है। एनएमसी का मानना है कि इस बदलाव से मेडिकल संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

मेडिकल कॉलेजों को मिलेगा कोर्स अपग्रेड करने का मौका

आयोग ने बताया कि वर्तमान में कई मेडिकल कॉलेज एक ही विषय में PG डिप्लोमा और MD/MS दोनों कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, जबकि कुछ संस्थानों में केवल डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं।

ऐसे कॉलेज अब अपने PG डिप्लोमा सीटों को संबंधित MD या MS डिग्री सीटों में परिवर्तित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए संस्थानों को मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

NMC ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन मॉड्यूल और समय-सीमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी।

पहले ही दिए गए थे संकेत

यह निर्णय पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस (PGMER) 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है। इन नियमों में पहले ही मेडिकल कॉलेजों को डिप्लोमा सीटों को डिग्री सीटों में बदलने की अनुमति दी गई थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि नए PG डिप्लोमा कोर्स शुरू करने या मौजूदा सीटों में वृद्धि के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

छात्रों पर क्या होगा असर?

इस फैसले के बाद भविष्य में मेडिकल छात्रों के लिए विशेषज्ञता हासिल करने का प्रमुख मार्ग केवल MD और MS डिग्री कार्यक्रम होंगे। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की ट्रेनिंग को अधिक एकरूपता मिलेगी और डिग्री धारकों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मजबूत होगी। हालांकि, चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीटों के रूपांतरण की प्रक्रिया और नए MD/MS कार्यक्रमों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा कि छात्रों को इसका कितना लाभ मिल पाता है।