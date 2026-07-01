नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने घोषणा की है कि पोस्टग्रेजुएट (PG) डिप्लोमा मेडिकल कोर्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, जिसे भारत की मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। एनएमसी की तय योजना के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 इन कोर्सों में प्रवेश का आखिरी वर्ष होगा और इसके बाद मेडिकल कॉलेजों में पीडी डिप्लोमा सीटों को एमडी और एमएस डिग्री सीटों में परिवर्तित किया जाएगा।

एनएमसी का यह फैसला केवल एक कोर्स बंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की पूरी पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि एनएमसी क्या है, नए नियम क्या हैं, डिप्लोमा कोर्स क्यों बंद किए जा रहे हैं और इसका मेडिकल छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

NMC क्या है?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) भारत में मेडिकल शिक्षा और डॉक्टरों के पेशे को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की जगह की गई थी।

एनएमसी की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देना, एमबीबीएस और पीजी मेडिकल शिक्षा के मानक तय करना, डॉक्टरों का पंजीकरण और नियमन, मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और नई मेडिकल शिक्षा नीतियां लागू करना शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो भारत में मेडिकल शिक्षा से जुड़े अधिकांश महत्वपूर्ण फैसले यही संस्था लेती है।

एनएमसी ने क्या नया नियम लागू किया है?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए निर्देश इस प्रकार हैं।

2026-27 होगा आखिरी बैच: पीजी डिप्लोमा मेडिकल कोर्स में छात्रों को केवल 2026-27 सत्र के लिए ही प्रवेश दिया जाएगा।

2027-28 एडमिशन बंद: नए नियमों के अनुसार, 2027-28 से किसी भी मेडिकल कॉलेज में नए पीजी डिप्लोमा के लिए किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

डिप्लोमा सीटें एमडी-एमएस में बदलेंगी: मेडिकल कॉलेजों को अपनी डिप्लोमा सीटों को संबंधित एमडी या एमएस डिग्री सीटों में बदलने के लिए आवेदन करना होगा।

डिग्री आधारित सिस्टम लागू होगा: भविष्य में स्पेशलिस्ट मेडिकल शिक्षा मुख्य रूप से एमडी और एमएस डिग्री के माध्यम से ही संचालित होगी।

पीजी डिप्लोमा मेडिकल कोर्स क्या होते थे?

एमबीबीएस के बाद डॉक्टर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कई तरह के कोर्स करते हैं, जिसके अब तक तीन प्रमुख रास्ते मौजूद थे, जो इस प्रकार हैं।

पहला रास्ता- एमडी (डॉक्टर ऑफ़ मेडिसिन)

दूसरा रास्ता- एमएस (मास्टर ऑफ़ सर्जरी)

तीसरा रास्ता- पीजी डिप्लोमा

आमतौर पर पीजी डिप्लोमा 2 वर्ष का कोर्स होता था जबकि एमडी और एमएस 3 वर्ष की डिग्री होती है।

इन डिप्लोमा कोर्सों में शामिल विषयों की जानकारी इस प्रकार है।

DGO (गाइनेकोलॉजी और ऑब्सटेट्रिक्स में डिप्लोमा)

DCH (चाइल्ड हेल्थ में डिप्लोमा)

DA (एनेस्थीसिया में डिप्लोमा)

DMRD (रेडियोडायग्नोसिस में डिप्लोमा)

DLO (ENT में डिप्लोमा)

DO (ऑप्थल्मोलॉजी में डिप्लोमा)

इन कोर्सों के माध्यम से डॉक्टर अपेक्षाकृत कम समय में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते थे।

एनएमसी ने पीजी डिप्लोमा बंद करने का फैसला क्यों लिया?

यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एनएमसी द्वारा पीजी डिप्लोमा को बंद करने के बाद सबसे ज्यादा यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। एनएमसी और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB) के अनुसार इस फैसले को लागू करने के पीछे कई कारण हैं, जो इस प्रकार हैं।

मेडिकल शिक्षा का मानकीकरण: देश में एक ही विशेषज्ञता के लिए कहीं एमडी/एमएस और कहीं डिप्लोमा चल रहा था। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर एमडी पीडियाट्रिक्स कर रहा था, तो दूसरा डीसीएच यानी चाइल्ड हेल्थ में डिप्लोमा कर रहा था। दोनों डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ बन रहे थे लेकिन उनकी योग्यता अलग-अलग थी। इसे बदलने के लिए एनएमसी अब पूरे देश में एक समान विशेषज्ञता प्रणाली लागू करना चाहता है।

विशेषज्ञ प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना: एमडी और एमएस कोर्स की अवधि ज्यादा होती है। इनमें अधिक क्लिनिकल एक्सपोजर, अधिक रिसर्च, ज्यादा केस स्टडी और विस्तृत प्रशिक्षण मिलता है। कमिशन का मानना है कि इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की गुणवत्ता बेहतर होगी।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था: दुनिया के कई विकसित देशों में डिप्लोमा आधारित विशेषज्ञता की बजाय पूर्ण डिग्री आधारित प्रशिक्षण प्रणाली लागू है। इसे देखते हुए भारत भी मेडिकल शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना चाहता है।

उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग: कई मेडिकल कॉलेज पहले से ही एमडी/एमएस चलाने योग्य सुविधाएं रखते हैं लेकिन वहां अभी भी डिप्लोमा कोर्स संचालित हो रहे थे। एनएमसी का मानना है कि इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके एमडी/एमएस की ज्यादा सीटें बनाई जा सकती हैं।

क्या इससे MD और MS सीटें बढ़ेंगी?

ये एक बड़ा और छात्रों के हितों से जुड़ा जरूरी सवाल है, जिसका जवाब है, हां क्योंकि पीजी डिप्लोमा सीटो कों खत्म करने के बाद इस फैसले का एक सकारात्मक प्रभाव एमडी और एमएस की सीटों के बढ़ने के रूप में देखा जाएगा, जिससे भारत में डिग्री धारक विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि यह कॉलेजों की क्षमता और एनएमसी की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

पीजी डिप्लोमा मेडिकल कोर्स बंद होने के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या हैं मायने ?

मेडिकल पीजी डिप्लोमा कोर्स बंद होने का असर सबसे ज्यादा एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन की तैयारी कर रहे छात्रों पर पड़ेगा। एनएमसी के इस फैसले के बाद मेडिकल छात्रों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों बढ़ेंगी।

छात्रों के लिए क्या है मायने ?

एमडी/एमएस ही मुख्य रास्ता होगा: पहले नीट पीजी के जरिए छात्र एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा में प्रवेश ले सकते थे। अब पीजी डिप्लोमा खत्म होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के लिए मुख्य विकल्प एमडी, एमएस और डीएनबी रह जाएंगे।

डिग्री की वैल्यू बढ़ेगी: पीजी डिप्लोमा दो साल का कोर्स होता था, जबकि एमडी/एमएस तीन साल की डिग्री है। अब छात्रों को पूर्ण डिग्री कार्यक्रम में जाना होगा, जिससे उनकी योग्यता और करियर प्रोफाइल मजबूत होगी।

NEET-PG में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा: जो छात्र पहले डिप्लोमा सीटों को विकल्प के रूप में देखते थे, वे अब एमडी/एमएस सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। हालांकि डिप्लोमा सीटों को एमडी/एमएस सीटों में बदलने की योजना है, फिर भी लोकप्रिय ब्रांचों में मुकाबला कड़ा रह सकता है।

करियर ग्रोथ के बेहतर अवसर: एमडी/एमएस डिग्री धारकों को आमतौर पर मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंस, सुपर स्पेशियलिटी (DM/MCh), विदेशों में उच्च शिक्षा और सरकारी विशेषज्ञ जैसे पद जैसे अवसर अधिक आसानी से मिलते हैं।

पढ़ाई की अवधि बढ़ेगी: कुछ छात्र कम समय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए डिप्लोमा चुनते थे। अब उन्हें लंबी अवधि के एमडी/एमएस कार्यक्रमों में जाना होगा, जिससे प्रशिक्षण का समय बढ़ेगा।

विशेषज्ञ प्रशिक्षण गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद: एनएमसी का कहना है कि एमडी/एमएस में अधिक क्लिनिकल एक्सपोजर, रिसर्च और व्यापक प्रशिक्षण मिलता है। इससे भविष्य के विशेषज्ञ डॉक्टरों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

कुछ छात्रों के लिए विकल्प कम होंगे: पहले कम रैंक वाले उम्मीदवार भी कई बार डिप्लोमा सीट लेकर किसी स्पेशियलिटी में प्रवेश पा जाते थे। अब यह रास्ता बंद हो जाएगा और उन्हें डीएनबी या अन्य विकल्पों की ओर देखना पड़ सकता है।

क्या यह छात्रों के लिए अच्छी खबर है?

यह एक बड़ा सवाल है कि पीजी डिप्लोमा मेडिकल कोर्स बंद करना छात्रों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, तो यहां जान लीजिए इसके फायदे और संभावित नुकसान या कहें चुनौतियो के बारे में पूरी जानकारी।

फायदे

एनएम द्वारा पीजी मेडिकल कोर्स बंद किए जाने के बाद एमडी/एमएस सीटों में संभावित वृद्धि हो सकती है, जिससे ज्यादा छात्रों को अवसर मिलेंगे।

एक समान और मानकीकृत मेडिकल शिक्षा होने से डिग्री की बेहतर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता स्थापित होगी और डॉक्टर्स को देश के साथ साथ विदेशों में भी करियर के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

बात करें संभावित नुकसान या चुनौतियों की तो पीजी डिप्लोमा मेडिकल कोर्स बंद होने से नीट पीजी में वर्तमान से ज्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर छात्रों द्वारा की जा रही तैयारियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर देखा जा सकता है।

पीजी डिप्लोमा मेडिकल कोर्स उन छात्रों के लिए एक बेहतर विकल्प था जो कम समय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए इसमें एडमिशन लेते थे, अब उनको एमडी या एमएस में एडमिशन लेना होगा, जिसकी अवधि डिप्लोमा से एक साल से दो साल तक ज्यादा होती है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह फैसला मेडिकल शिक्षा को डिग्री-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। लंबे समय में छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण और मजबूत करियर अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में नीट पीजी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा और दबाव दोनों बढ़ने की संभावना है।