नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु ने जनवरी 2027 सत्र के लिए अपने रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम के तहत कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये फेलोशिप संविदा के आधार पर दी जाती हैं और इनके लिए अलग-अलग एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टेज पर मौजूद रिसर्चर आवेदन कर सकते हैं।

वर्तमान में एनएलएसआईयू के तीन फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए आवेदन खुले हैं। ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप, एनएलएसआईयू पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप और यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। यूनिवर्सिटी के अनुसार, ये फेलोशिप कानून, सामाजिक विज्ञान, सार्वजनिक नीति और संबद्ध विषयों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं।

जो उम्मीदवार फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक अपने आवेदन जमा करने होंगे। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट nls.ac.in पर संबंधित फेलोशिप कैटेगरी के लिए दिए गए गूगल फॉर्म के जरिये जमा करने होंगे।

ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप के तहत कुल 10 पद हैं, जबकि एनएलएसयूआई पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप और यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप के लिए 5-5 पद हैं।

एनएलएसआईयू फेलोशिप कार्यक्रम के लिए पात्रता संबंधी जानकारी

ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास लॉ में ग्रेजुएट डिग्री या सार्वजनिक नीति या संबद्ध विषयों में पोस्टग्रेजुएट डिग्री हो। पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्हें पिछले तीन सालों में लॉ, सामाजिक विज्ञान, सार्वजनिक नीति या संबद्ध विषयों में पीएचडी मिली हो और जिन्होंने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पोस्टडॉक्टरल पद पर काम न किया हो।

जो उम्मीदवार यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास मान्यता प्राप्त पीएचडी होनी चाहिए, कम से कम 10 साल का टीचिंग या संबंधित प्रोफेशनल अनुभव होना चाहिए और उनका पब्लिकेशन रिकॉर्ड भी मजबूत होना चाहिए।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए प्रारंभिक मासिक वेतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप: 50,000

पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप: 1,20,000

यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप: 2,00,000

एनएलएसयूआई के अनुसार, अंतिम रकम उम्मीदवार की पढ़ाई-लिखाई, योग्यता, संबंधित अनुभव और फेलोशिप के लिए उनकी कुल उपयुक्तता पर निर्भर करेगी। फेलोशिप के लिए चुने गए उम्मीदवारों को फेलोशिप की अवधि के दौरान बेंगलुरु में एनएलएसयूआई कैंपस में रहना होगा। यूनिवर्सिटी हर मामले के आधार पर कैंपस में रहने की शर्त में कुछ ढील देने पर विचार कर सकती है।

उम्मीदवार अपना आवेदन जमा करने से पहले योग्यता की शर्तों, आवेदन फॉर्म और फेलोशिप से जुड़ी जानकारी के लिए ऊपर बताई गई एनएलएसयूआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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