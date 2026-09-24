साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में भारत के एक युवा रिसर्चर ने 19 वर्षीय निसर्ग अधिकारी (Nisarga Adhikary) ने अपनी बड़ी पहचान बनाई है, जिन्हें अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) की साइबर सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम/अकॉनोलेजमेंट लिस्ट में जगह मिली है। निसर्ग ने अमेरिकी न्याय विभाग के एक बड़े लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम में गंभीर सुरक्षा खामी खोजकर उसकी जानकारी जिम्मेदारी के साथ संबंधित अधिकारियों को दी थी।
निसर्ग के मुताबिक, उन्होंने वेबसाइट की जांच के दौरान अपनी बनाई हुई कस्टम स्क्रिप्ट्स की मदद से इस तकनीकी कमजोरी का पता लगाया। रिपोर्ट मिलने के बाद अमेरिकी विभाग ने इसकी जांच की, खामी को वैध पाया और करीब एक सप्ताह के भीतर इसे ठीक कर दिया। इसके बाद विभाग की ओर से सुरक्षा खामी रिपोर्ट करने वाले शोधकर्ताओं के लिए जारी सूची में निसर्ग का नाम शामिल किया गया।
CBSE की सुरक्षा खामी से देशभर में चर्चा में आए थे निसर्ग
निसर्ग अधिकारी का नाम भारतीय शिक्षा जगत में तब चर्चा में आया था, जब उन्होंने सीबीएसई के ऑनलाइन सबमिशन ऑफ मार्क्स (OSM) पोर्टल में कई सुरक्षा कमजोरियों की जानकारी सामने रखी थी।
यह सिस्टम स्कूलों की ओर से परीक्षा से संबंधित अंकों और अन्य जानकारी को ऑनलाइन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निसर्ग ने दावा किया था कि सिस्टम में मौजूद खामियों के कारण बिना पर्याप्त वेरिफिकेशन के संवेदनशील जानकारी तक पहुंच संभव थी।
इस खोज के बाद मामले ने काफी ध्यान खींचा और निसर्ग ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा कमजोरियों के बारे में जानकारी दी। इस पूरे मामले ने कम उम्र में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च कर रहे निसर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।
CBSE के बाद अमेरिकी सिस्टम की सुरक्षा परखने पहुंचे निसर्ग
निसर्ग की साइबर सिक्योरिटी रिसर्च यहीं नहीं रुकी। हाल में उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग के एक महत्वपूर्ण लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम की जांच के दौरान एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी खोजने की जानकारी दी।
सुरक्षा कारणों से निसर्ग ने यह सार्वजनिक नहीं किया कि अमेरिकी विभाग के किस खास सिस्टम में यह समस्या मिली थी। उनका कहना है कि उन्होंने सामान्य तरीके से सिस्टम को ब्राउज करते हुए अपने बनाए कस्टम स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया और सुरक्षा कमजोरी की पहचान की। इसके बाद उन्होंने इस जानकारी को यूएस डीओजे के सामने रखा। विभाग ने खामी को वेरिफाई करने के बाद उसे ठीक किया और निसर्ग को आधिकारिक तौर पर क्रेडिट दिया।
खोज के लिए नहीं मिला कोई कैश रिवॉर्ड
इस उपलब्धि की एक खास बात यह भी है कि निसर्ग को इस सुरक्षा खामी की जानकारी देने के बदले कोई नकद पुरस्कार नहीं मिला। इसके बावजूद अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर उनके योगदान को मान्यता दी गई।
साइबर सिक्योरिटी की भाषा में इसे रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर कहा जाता है। इसका मतलब है कि रिसर्चर किसी सुरक्षा कमजोरी का गलत इस्तेमाल करने के बजाय उसे संबंधित संस्था को बताता है, ताकि समस्या को ठीक किया जा सके। यूएस डीओजे की ओर से निसर्ग को इसी तरह जिम्मेदारी से रिपोर्ट की गई सुरक्षा खामी के लिए पहचान मिली है।
अमेरिकी रक्षा विभाग के सिस्टम में भी रिपोर्ट की सुरक्षा खामी
निसर्ग ने सिर्फ न्याय विभाग तक अपनी रिसर्च सीमित नहीं रखी बल्कि उन्होंने अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DoD) से जुड़े एक सिस्टम में भी सुरक्षा कमजोरी की रिपोर्ट करने की जानकारी दी है। उनके अनुसार, इस मामले में भी संबंधित अधिकारियों ने रिपोर्ट की गई समस्या को वैध माना है। हालांकि इसकी सुरक्षा संबंधी सुधार प्रक्रिया अभी जारी है। हैकरवन के माध्यम से भी निसर्ग को अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से उनकी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया गया है।
आईआईटी कानपुर से भी जुड़े हैं निसर्ग
सीबीएसई मामले के बाद निसर्ग की साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें आईआईटी कानपुर के सी3आईहब (C3iHub) में काम करने का अवसर मिला। C3iHub साइबर सिक्योरिटी और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाला संस्थान है।
रिपोर्टों के मुताबिक, निसर्ग को यहां ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियरके तौर पर जोड़ा गया है। यानी उनकी भूमिका साइबर खतरों, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डिजिटल सूचनाओं और सुरक्षा से जुड़े रिसर्च क्षेत्रों से संबंधित है।