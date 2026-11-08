किसी बात को बिना प्रमाण के सच मान लेना या किसी के बारे में बिना आधार के आरोप लगा देना कई बार भ्रम या संशय का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि यह आरोप निराधार है या यह आशंका निर्मूल है। क्या ‘निर्मूल’ और ‘निराधार’ का अर्थ एक ही है?

क्या निर्मूल शब्द का प्रयोग केवल किसी बेबुनियाद बात के लिए होता है या इसका संबंध किसी चीज की जड़ समाप्त करने से भी है? हिंदी में इस शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। आइए सही हिंदी में आज की कड़ी में जानते हैं ‘निर्मूल’ का सही अर्थ, प्रयोग और शब्द-रचना।

निर्मूल का अर्थ

निर्मूल का अर्थ है- जिसका कोई मूल, जड़ या आधार न हो। किसी बात, आरोप, आशंका या धारणा के संदर्भ में इसका अर्थ होता है कि उसका कोई ठोस आधार या प्रमाण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी प्रमाण के दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाता है और जांच में उस आरोप का कोई आधार नहीं मिलता, तो उसे निर्मूल आरोप कहा जा सकता है।

इसी तरह, किसी घटना को लेकर फैली ऐसी आशंका जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो, उसे निर्मूल आशंका कहा जा सकता है। निर्मूल शब्द का प्रयोग केवल निराधार या बेबुनियाद बातों के लिए ही नहीं होता। इसका एक अर्थ किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना या पूरी तरह समाप्त कर देना भी है। जैसे- किसी बीमारी को निर्मूल करना।

निर्मूल और निराधार में अंतर

निर्मूल और निराधार दोनों शब्दों का प्रयोग ऐसी बातों के लिए किया जाता है, जिनका कोई ठोस आधार या प्रमाण नहीं होता। हालांकि, इनके अर्थ में थोड़ा अंतर है। निराधार का सीधा अर्थ है- जिसका कोई आधार न हो। इसका प्रयोग मुख्य रूप से आरोप, दावे, खबर, बयान या तर्क के संदर्भ में किया जाता है।

वहीं, निर्मूल का अर्थ केवल आधारहीन होना नहीं है। इसका संबंध किसी चीज की जड़ या मूल के नष्ट होने से भी है, इसलिए इसका प्रयोग किसी बात के बेबुनियाद होने के साथ-साथ किसी समस्या या बुराई को जड़ से समाप्त करने के संदर्भ में भी किया जाता है।

शब्द-रचना

शब्द-स्रोत: संस्कृत

शब्द-भेद: विशेषण

शब्द-रचना: निर् + मूल = निर्मूल

निर्: उपसर्ग, जिसका अर्थ रहित या बिना होता है।

मूल: जड़, आधार या नींव।

इस प्रकार ‘निर्’ उपसर्ग और ‘मूल’ शब्द के मेल से ‘निर्मूल’ शब्द बना है।

निर्मूल शब्द के उदाहरण

उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निर्मूल साबित हुए। यानी आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं मिला।

जांच के बाद लोगों की आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। यानी जिन बातों को लेकर डर था, वे वास्तविकता पर आधारित नहीं थीं।

बिना प्रमाण के किसी के चरित्र पर सवाल उठाना निर्मूल आरोप लगाने जैसा है। यानी बिना किसी आधार के आरोप लगाना।

समाज से अंधविश्वास को निर्मूल करना जरूरी है। यानी अंधविश्वास को जड़ से समाप्त करना।

उसकी सफलता को लेकर जताई गई आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। यानी आशंकाओं का कोई वास्तविक आधार नहीं था।

बीमारी को निर्मूल करने के लिए समय पर उपचार जरूरी है। यानी बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना।

समानार्थी शब्द

निर्मूल के समानार्थी शब्द उसके संदर्भ के अनुसार बदल सकते हैं।

जब अर्थ- कोई आधार न हो : निराधार, आधारहीन, बेबुनियाद, तथ्यहीन, अप्रमाणित, मूलरहित।

: निराधार, आधारहीन, बेबुनियाद, तथ्यहीन, अप्रमाणित, मूलरहित। जब अर्थ- जड़ से समाप्त करना हो: उन्मूलन, नष्ट, समाप्त, जड़ से उखड़ा हुआ।

इनमें ‘निराधार’ और ‘बेबुनियाद’ का प्रयोग किसी आरोप या दावे के संदर्भ में अधिक सहज है, जबकि ‘उन्मूलन’ और ‘नष्ट’ का प्रयोग किसी चीज के समाप्त होने के अर्थ में किया जा सकता है।

क्या निर्मूल में संधि है?

‘निर्मूल’ को संधि से बना शब्द नहीं माना जाता। इसकी रचना ‘निर्’ उपसर्ग और ‘मूल’ शब्द के मेल से हुई है, इसलिए इसका सही शब्द-विभाजन निर् + मूल है, न कि संधि-विच्छेद।

अभिप्राय: हर बात का आधार होना जरूरी

किसी बात को सच मानने से पहले उसके पीछे के तथ्यों और प्रमाणों को समझना जरूरी है। बिना आधार के लगाए गए आरोप, फैलाई गई अफवाहें और केवल आशंकाओं पर टिकी धारणाएं किसी व्यक्ति या समाज के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं।

‘निर्मूल’ शब्द हमें इसी अंतर को समझने का अवसर देता है। एक ओर यह किसी ऐसी बात को व्यक्त करता है जिसका कोई वास्तविक आधार न हो तो दूसरी ओर यह किसी बुराई या समस्या को जड़ से समाप्त करने का भाव भी प्रकट करता है।

ऐसे में किसी आरोप को निर्मूल कहने से पहले उसके तथ्यों की जांच करना और किसी समस्या को निर्मूल करने के लिए उसके मूल कारण तक पहुंचना जरूरी है। केवल ऊपर से दिखाई देने वाली स्थिति को बदलना पर्याप्त नहीं होता, समस्या की जड़ को समझकर उसका समाधान करना ही उसका वास्तविक निर्मूलन है।

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