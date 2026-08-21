NIOS Exam 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) की अक्टूबर-नवंबर 2026 पब्लिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी अपडेट है। एनआईओएस ने सेकेंडरी (10वीं) और सीनियर सेकेंडरी (12वीं) के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फीस जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमित शुल्क के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और विद्यार्थी 3 सितंबर 2026 तक बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।

एनआईओएस की अक्टूबर-नवंबर पब्लिक परीक्षा मुख्य रूप से कक्षा 10 और 12 के समकक्ष सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है। संस्थान के अनुसार पब्लिक परीक्षाएं सामान्य तौर पर साल में दो बार अप्रैल-मई और अक्टूबर-नवंबर में आयोजित होती हैं।

NIOS October-November Exam 2026: रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी

अक्टूबर-नवंबर 2026 परीक्षा के लिए पात्र विद्यार्थियों को अपना 12 अंकों वाला एनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल करके परीक्षा फीस जमा करनी होगी। एनआईओएस के आधिकारिक पोर्टल पर परीक्षा फीस जमा करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है।

जानकारी विवरण परीक्षा एनआईओएस पब्लिक एग्जामिनेशन 2026 परीक्षा सत्र अक्टूबर-नवंबर 2026 कोर्स सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन शुरू 20 अगस्त 2026 बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख 3 सितंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन जरूरी जानकारी 12 अंकों का एनरोलमेंट नंबर परीक्षा शुल्क भुगतान ऑनलाइन

NIOS Exam Fee 2026: कितनी है फीस?

एनआईओएस ने परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रति विषय परीक्षा शुल्क निर्धारित किया है। परीक्षा शुल्क जमा करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित परीक्षा के लिए पात्र हैं। एनआईओएस के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार फीस ऑनलाइन जमा की जाती है।

शुल्क का प्रकार राशि परीक्षा शुल्क 400 रुपये प्रति विषय/मॉड्यूल शुल्क में शामिल थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट, जहां लागू हो भुगतान का माध्यम ऑनलाइन

नोट: NIOS के आधिकारिक शुल्क पोर्टल पर इस परीक्षा के लिए ₹400 प्रति विषय/मॉड्यूल शुल्क बताया गया है।

3 सितंबर के बाद क्या होगा?

जो विद्यार्थी निर्धारित नियमित अवधि में परीक्षा फीस जमा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एनआईओएस की ओर से लेट फीस के साथ आगे की विंडो उपलब्ध हो सकती है। इसलिए छात्रों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। परीक्षा शुल्क जमा करते समय उम्मीदवारों को अपने एनरोलमेंट नंबर और विषयों की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए।

NIOS Exam 2026: Senior Secondary छात्रों के लिए खास नियम

सीनियर सेकंडरी कोर्स के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरते समय एक महत्वपूर्ण नियम का ध्यान रखना होगा। एनआईओएस के अनुसार, पासिंग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सेकेंडरी परीक्षा पास करने के वर्ष से दो वर्ष का अनिवार्य गैप जरूरी है।

अगर किसी विद्यार्थी ने सेकेंडरी परीक्षा पास करने के बाद अभी दो साल की आवश्यक अवधि पूरी नहीं की है, तो अक्टूबर 2026 परीक्षा में वह अधिकतम चार विषयों के लिए ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसमें पहले से पास किए गए विषय भी शामिल होंगे। इसलिए सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले अपनी पात्रता और विषयों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए।

NIOS Exam Fee 2026 कैसे जमा करें?

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए विद्यार्थियों को NIOS के आधिकारिक परीक्षा शुल्क पोर्टल पर जाना होगा।

स्टेप 1: NIOS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: Examination Fee Registration सेक्शन खोलें।

स्टेप 3: अपना 12 अंकों का Enrollment Number दर्ज करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जानकारी और विषयों को चेक करें।

स्टेप 5: निर्धारित परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करें।

स्टेप 6: भुगतान पूरा होने के बाद फीस रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

एनआईओएस के आधिकारिक पोर्टल पर परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।

परीक्षा फीस भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

NIOS परीक्षा फॉर्म भरते समय विद्यार्थियों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

एनरोलमेंट नंबर सही दर्ज करें और जिन विषयों की परीक्षा देनी है, उन्हें ध्यान से जांचें। सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थी दो साल के गैप वाले नियम को जरूर देखें और फीस भुगतान के बाद रसीद सुरक्षित रखें। फीस भरने के लिए और NIOS के आधिकारिक पोर्टल से ही परीक्षा फीस जमा करें।

साल में दो बार होती है परीक्षाएं

एनआईओएस की पब्लिक परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाती हैं। एनआईओएस के FAQ के अनुसार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की पब्लिक परीक्षाएं सामान्य तौर पर अप्रैल-मई और अक्टूबर-नवंबर में होती हैं।

इस व्यवस्था से विद्यार्थियों को साल में दो बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलता है। इसके अलावा पात्र एनआईओएस विद्यार्थी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं, हालांकि अक्टूबर-नवंबर जैसे पब्लिक परीक्षा महीनों में इसका अलग नियम लागू होता है।