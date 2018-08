NIOS deled Result 2018, www.nios.ac.in, www.dled.nios.ac.in: इस वर्ष मई और जून में हुईं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की DElEd परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं। NIOS DElEd 2018 के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट्स nios.ac.in, dled.nios.ac.in के माध्यम से देखे जा सकते हैं। NIOS ने हाल में इसके हितधारकों को सूचित किया था कि 501, 502 और 503 कोर्स के लिए NIOS-D.El.Ed के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे कि www.nios.ac.in और dled.nios.ac.in के अलावा कहीं और घोषित नहीं किए जाएंगे। सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद NIOS के द्वारा प्राथमिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए आयोजित पहले वर्ष की परीक्षा में देश भर से 12 लाख से ज्यादा अप्रशिक्षित शिक्षकों ने भाग लिया था। NIOS D.El.Ed परीक्षा के उम्मीदवारों को उन फर्जी वेबसाइट्स के बारे में सूचित कर दिया गया था जो कथित तौर पर उम्मीदवारों की सूचना पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं।

NIOS के द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था, ”यह देखा गया है कि फर्जी नाम से कुछ नकली वेबसाइट्स की मेजबानी की गई है और दावा किया गया है कि NIOS-D.El.Ed परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। उम्मीदवारों से उनके एनरोलमेंट नंबर, ई-मेल आदि की जानकारी मांगकर सूचनाओं को कब्जाया जा रहा है।” NIOS ने सभी हितधारकों से आग्रह किया था कि वे किसी तरह की सूचना मुहैया कराकर https://bit.ly/2L71ns5 and https://uniquecareersolution.com/nios/index.html के जैसी फर्जी वेबसाइट्स के शिकार न बनें।

NIOS DElEd 2018 परीक्षा के नतीजे देखने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स पर गौर कर सकते हैं। सबसे पहले NIOS की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाएं। NIOS D.El.Ed लिंक पर क्लिक करें। NIOS D.El.Ed result 2018 लिंक पर क्लिक करें। अगले पेज पर एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। अब दर्ज किए गए विवरण को सब्मिट करें और रिजल्ट देखें। भविष्य के संदर्भों के लिए एक प्रिंटआउट साथ में ले जाना न भूलें।

Result of the 1st D.El.Ed Public Examination held in May-June 2018 declared. Visit https://t.co/zLQEuEPn6P

— NIOS (@niostwit) August 31, 2018