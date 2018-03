NIOS Exam Date Sheet 2018: 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, भारतीय और विदेशी छात्र यूं करें चेक

NIOS Class 10th, 12th Date Sheet 2018: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की डेटशीट जारी हो चुकी है। भारतीय और विदेशी, दोनों उम्मीदवारों की सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार डेटशीट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। भारतीय उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं 4 अप्रैल से 26 अप्रैल 2018 तक आयोजित होंगी। 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल और 10वीं की परीक्षा 5 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं विदेशी उम्मीदवारों की परीक्षाएं भी दिनांक 4 से 26 अप्रैल 2018 तक आयोजित होंगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 मार्च 2018 से 29 मार्च 2018 तक आयोजित होंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें प्रैक्टिकल परीक्षा के हॉल टिकट/प्रवेश पत्र NIOS ने पहले ही जारी कर दिए थे। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट ऑनलाइन NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे।

सभी परीक्षाएं शेड्यूल के मुताबिक आयोजित होंगी। क्योंकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं छोटे समूहों में आयोजित होंगी ऐसे में छात्रों/उम्मीदवारों के लिए बेहतर होगा कि वे एग्जाम सेंटर कॉर्डिनेटर से संपर्क कर, परीक्षा की निश्चित तारीक और अपने बैच की जानकारी एडवांस में हासिल कर लें। प्रैक्टिकल परीक्षाएं छात्रों के उन प्रत्यायित संस्थान (Als) पर आयोजित होंगी जहां उन्होंने प्रवेश लिया है। अगर कोई Als बंद है या रद्द किया जा चुका है तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा छोत्रों को दी जाएगी। परीक्षा नतीजे अंतिम परीक्षा की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। मार्क शीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि छात्रों को सीधे उनके संबंधित Als द्वारा जारी किए जाएंगे। वहीं कैंसिल किए गए Als के मामले में छात्रों को दस्तावेज डाक के जरिए उनके एड्रेस पर भेजे जाएंगे।

ऐसे चेक करे डेटशीट- वेबसाइट https://www.nios.ac.in/ पर जाएं। अब “Examination / Result” के टैब पर क्लिक करें। अगर आप भारतीय उम्मीदवार हैं तो “Date sheet for Secondary (Class-X)/Sr. Secondary (Class-XII) Examinations April 2018 (All India Exam. Centres)” लिंक पर क्लिक करें। वहीं विदेशी उम्मीदवार “Date sheet for Secondary (Class-X)/Sr. Secondary (Class-XII) Examinations April 2018 (For Overseas Candidates)” लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डेटशीट खुल जाएगी। वहीं परीक्षा शुल्क भरने के लिए “Online Submission of April 2018 Examination Fees” के लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए “Hall Ticket/Intimation card for March-April 2018 Practical Examination” के लिंक पर क्लिक करें।

