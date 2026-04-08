राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने अप्रैल-मई 2026 सत्र की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

NIOS की थ्योरी परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 6 मई 2026 तक चलेंगी। अधिकतर परीक्षाएं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी, जबकि कुछ विषयों की परीक्षा शाम 4:30 बजे समाप्त होगी।

NIOS Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. NIOS की आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर ‘Exams and Results’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3. इसके बाद ‘Examination’ सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4. यहां ‘Hall Ticket April/May 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब अपना Enrollment Number और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर रखें।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

NIOS Admit Card 2026 में छात्रों को निम्नलिखित जानकारियां मिलेंगी:

छात्र का नाम

रोल नंबर / Enrollment Number

कक्षा और विषयों की सूची

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

परीक्षा संबंधी जरूरी निर्देश

10 अप्रैल से शुरू होंगी NIOS की परीक्षाएं

NIOS की अप्रैल 2026 थ्योरी परीक्षाएं 10 अप्रैल से शुरू होकर 6 मई तक आयोजित होंगी। अधिकांश पेपर दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होंगे। हालांकि कुछ विषयों की परीक्षा 4:30 बजे समाप्त हो सकती है।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। यदि किसी भी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो तुरंत NIOS से संपर्क करें। साथ ही परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

NIOS Result 2026 कब आएगा?

NIOS द्वारा पहले जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार अप्रैल 2026 की थ्योरी परीक्षाओं का रिजल्ट अंतिम परीक्षा के लगभग 7 सप्ताह बाद घोषित किया जाएगा। यानी परिणाम जून 2026 के अंतिम सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं।

NIOS 10th 12th Admit Card 2026 Direct Link