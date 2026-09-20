Nila Vikhe Patil News: भारत और विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए यह एक बेहद गर्व का पल है। महाराष्ट्र की बेटी नीला विखे पाटिल ने विदेश में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। नीला को यूरोपीय देश स्वीडन की संसद के लिए चुना गया है।

शनिवार को घोषित किए गए चुनावी नतीजों में नीला विखे पाटिल ने ‘स्टॉकहोम सिटी निर्वाचन क्षेत्र से शानदार जीत दर्ज की है। उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर उनके परिवार के साथ-साथ पूरे महाराष्ट्र में खुशी का माहौल है।

महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से है नाता

नीला विखे पाटिल का नाता महाराष्ट्र के एक बेहद प्रतिष्ठित राजनीतिक और सामाजिक परिवार से है। वह महाराष्ट्र के जाने-माने शिक्षाविद अशोक विखे पाटिल की बेटी हैं।

नीला के परदादा विट्ठलराव विखे पाटिल ने एशिया की पहली सहकारी (कोऑपरेटिव) चीनी मिल की स्थापना की थी। वहीं, उनके दादा दिवंगत बालासाहेब विखे पाटिल केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके चाचा राधाकृष्ण विखे पाटिल भी राजनीति में काफी सक्रिय हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं।

स्वीडन में जन्म, अहमदनगर में बीता बचपन

भले ही नीला का जन्म स्वीडन में हुआ था, लेकिन उनके जीवन के शुरुआती साल और उनका बचपन महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीता है। यही वजह है कि विदेश में रहते हुए भी उनका अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से गहरा लगाव है।

अगर उनकी शिक्षा की बात करें, तो नीला ने अर्थशास्त्र और कानून के साथ ‘गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिजनेस’ से ग्रेजुएशन और एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा, उन्होंने मैड्रिड (स्पेन) की ‘यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लूटेंस’ से भी एमबीए की पढ़ाई की है।

कॉरपोरेट करियर और स्वीडन के पीएम ऑफिस का अनुभव

राजनीति में कदम रखने से पहले नीला ने कॉरपोरेट जगत में भी काम किया है। साल 2020 से वह ‘प्राइसवॉटरहाउसकूपर्स’ जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी से जुड़ी रही हैं, जहां उन्होंने स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट और रिस्क कंसल्टिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दीं। अप्रैल 2025 में वह एक ऑथराइज्ड पब्लिक अकाउंटेंट भी बनीं।

राजनीति और प्रशासन के मामले में भी उनका अनुभव काफी लंबा है। वह स्टॉकहोम नगर परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा, स्टीफन लोफवेन की सरकार के दौरान उन्होंने स्वीडन के प्रधानमंत्री कार्यालय में राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है, जहां उनका मुख्य फोकस वित्त, टैक्स और आवास से जुड़े मामलों पर था।

‘मैं उन लोगों की आवाज बनना चाहती हूं’

स्वीडन की 349 सदस्यीय संसद का हिस्सा बनने पर नीला काफी उत्साहित हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “संसद का हिस्सा बनना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने शहर और देश के विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।”

उन्होंने अपने विजन को स्पष्ट करते हुए कहा, “मैं उन लोगों की आवाज बनना चाहती हूं जो वोट नहीं दे सकते। मैं एक ऐसे समाज के निर्माण में मदद करना चाहती हूं, जहां हर बच्चे को एक बेहतर भविष्य का मौका मिले। हमें एक ऐसे ग्रह की जरूरत है जहां साफ पानी हो, सुरक्षित प्रकृति हो और इंसानों द्वारा पैदा की गई प्राकृतिक आपदाएं कम से कम हों।”

‘दादा की बहुत याद आती है, भारत से है गहरा नाता’

41 साल की नीला ने भारत और अपने परिवार के प्रति अपना प्यार जताते हुए कहा, “मैं भारत से बहुत प्यार करती हूं और खुद को वहां से जुड़ा हुआ महसूस करती हूं। मेरे कई करीबी दोस्त भारतीय हैं।”

उन्होंने अपने दादा को याद करते हुए कहा, “मुझे अपने दादाजी की बहुत याद आती है। जब मैं महज 15 साल की थी, तब उन्होंने मुझे राज्य का बजट पढ़ने के लिए दिया था। मैं उन्हें गौरवान्वित करना चाहती हूं। अपने जीवन के आखिरी सालों में वे मुझे लगभग हर हफ्ते फोन किया करते थे।”

ग्रीन पार्टी की सदस्य हैं नीला, विपक्ष को मिला बहुमत

बता दें कि 13 सितंबर को हुए स्वीडन के चुनाव में वामपंथी विचारधारा वाले विपक्षी गठबंधन ने मामूली अंतर से बहुमत हासिल कर लिया है। स्वीडिश चुनाव प्राधिकरण के अनुसार, 349 सीटों वाली संसद (रिक्सडैग) में विपक्षी दलों ने 176 सीटें जीती हैं, जबकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव गठबंधन को 173 सीटें मिली हैं।

नीला विखे पाटिल स्वीडन की ‘ग्रीन पार्टी’ की तरफ से चुनाव जीती हैं। यह पार्टी मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित राजनीति पर ध्यान केंद्रित करती है। नीला पिछले 25 सालों से ग्रीन पार्टी में सक्रिय हैं और स्टॉकहोम ग्रीन पार्टी की चुनाव समिति की अहम सदस्य भी हैं।

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