भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह इंटर्नशिप यूनिवर्सल के छात्रों को फोटोग्राफिक से लेकर प्लॉट प्रैक्टिकल अनुभव देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर 15 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

इंटर्नशिप की अवधि और स्थान

यह इंटर्नशिप कुल 2 महीने की होगी। चयनित उम्मीदवारों को NHAI के फील्ड ऑफिस और हेडक्वार्टर में काम करने का मौका मिलेगा, जहां वे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे।

कौन कर सकता है आवेदन?

यह इंटर्नशिप निम्नलिखित स्ट्रीम में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस / आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स और मास कम्युनिकेशन स्ट्रीम के छात्र आवेदन कर सकते हैं।

क्या काम मिलेगा?

इंटर्नशिप के दौरान सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को हाईवे डिजाइन, ट्रैफिक प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन और अन्य स्ट्रीम वालों को डेटा एनालिटिक्स, आईटी सिस्टम, टोल ऑपरेशन, लीगल वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे काम दिए जाएंगे।

स्टाइपेंड और लाभ

एनएचएआई की इस इंटर्नशिप के दौरान 20,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड और सफल समापन पर प्रमाणपत्र दिए जाएंगे, जो छात्रों को ऑन-साइट लर्निंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर देगा।

कितने छात्रों को मिलेगा मौका?

हर साल लगभग 500 इंटर्न्स को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा।

किन संस्थानों के साथ मिलकर शुरू हुआ कार्यक्रम?

यह इंटर्नशिप कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से शुरू किया गया है।

कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार NHAI के आधिकारिक इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से भरना जरूरी है।

क्यों है यह इंटर्नशिप खास?

यह कार्यक्रम छात्रों को रियल-टाइम हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका देता है, जिससे उन्हें टेक्निकल और मैनेजेरियल स्किल्स विकसित करने में मदद मिलती है। साथ ही, यह सरकारी सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर है।

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