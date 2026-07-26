नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रविवार को पद्भार संभालने के बाद प्रह्लाद जोशी ने टॉप अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने NTA को भी समन भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जोशी ने रविवार शाम को अपने घर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अधिकारियों की एक अलग मीटिंग बुलाई है।

रिव्यू मीटिंग में कौन-कौन था?

प्रह्लाद जोशी रविवार सुबह करीब 11.30 बजे कर्तव्य भवन पहुंचे, जिसमें शिक्षा मंत्रालय है और वहां उन्होंने अपना नया पद्भार संभाला। नया पोर्टफोलियो मिलने के बाद प्रह्लाद जोशी ने रिव्यू मीटिंग ली। इस मीटिंग में राज्य मंत्री जयंत चौधरी मौजूद थे, जबकि मंत्रालय में एक और MoS, सुकांत मजूमदार बाहर होने के कारण मौजूद नहीं थे।

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रिव्यू मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

शिक्षा मंत्री के साथ हुई रिव्यू मीटिंग में नए नियुक्त स्कूल शिक्षा सचिव, टी के अनिल कुमार ने मंत्री को जानकारी दी। इसके बाद, जाने वाले उच्च सचिव विनीत जोशी, जिन्हें NEET पेपर लीक विवाद के बाद हटा दिया गया था उन्होंने भी मंत्री को जानकारी दी। उन्होंने मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और प्रोग्राम के बारे में अलग-अलग प्रेजेंटेशन दिए। पता चला है कि जोशी ने स्कूलों में यूनिफॉर्म जैसी बेसिक चीजों की अवेलेबिलिटी में देरी की बात उठाई है।

बतौर शिक्षा मंत्री पहली बार सदन में होंगे

बता दें कि सोमवार को सदन फिर से शुरू होगा। इससे पहले ही शिक्षा मंत्रालय के लिए 41 सवाल लिस्ट कर दिए गए हैं। स्टार वाले सवालों के लिए मिनिस्टर को मेंबर्स के पूछे गए सप्लीमेंट्री सवालों का ओरल जवाब देना होता है, जबकि अनस्टार वाले सवालों का जवाब सिर्फ लिखकर दिया जाता है। हालांकि जोशी कल हाउस में मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर लोकसभा क्वेश्चन आवर के दौरान चलती है तो वह अपने दो डेप्युटी के साथ स्टार वाले सवालों का जवाब देंगे।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने प्रह्लाद जोशी को क्यों दी शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। जब उन्हें इसकी खबर मिली तो वो जंतर-मंतर से हजार किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर धारवाड़ में थे। सूत्रों ने बताया कि सरकारी लीडरशिप ने प्रह्लाद जोशी को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के कुछ घंटे पहले ही बताया कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। प्रह्लाद जोशी हुबली से शाम 7.30 बजे की फ़्लाइट लेकर दिल्ली वापस आए और रविवार को मंत्रालय का चार्ज संभाला। यहां पढ़ें पूरी खबर…