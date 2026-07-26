नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार (25 जुलाई 2026) को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने का ऐलान कर दिया। प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे समय पर सौंपी गई है जब देश में पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश है। सरकार की ओर से भी एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में जोशी जी के लिए इस अतिरिक्त प्रभार को संभलना कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके पास कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की भी जिम्मेदारी है।

कितना पढ़े-लिखे हैं प्रह्लाद जोशी?

देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी ले चुके प्रह्लाद जोशी खुद कितना पढ़े-लिखे हैं ये हर कोई जानना चाहता है। कर्नाटक के बीजापुर में जन्मे प्रह्लाद जोशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यानी स्कूलिंग हुबली में ही पूरी की थी। शुरुआत में वह रेलवे स्कूल में पढ़े थे। इसके बाद न्यू इंग्लिश स्कूल में सेकेंडरी पढ़ाई की।

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प्रह्लाद जोशी ने हायर एजुकेशन की पढ़ाई हुबली के श्री कडासिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन के रूप में की। यहां उन्होंने आर्ट्स में बैचलर डिग्री हासिल की। ​​फुल-टाइम पॉलिटिक्स में आने से पहले वह बिजनेस से जुड़े थे। बाद में कर्नाटक में एक बड़े BJP नेता के तौर पर उभरे।

प्रह्लाद जोशी का राजनीति में कैसे आना हुआ?

प्रह्लाद जोशी शुरुआत में बिजनेस से जुड़े हुए थे, लेकिन राजनीति में उनका आना संघ के जरिए हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा से प्रभावित होने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। कॉलेज के दिनों से ही छात्र गतिविधियों और सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। भाजपा से जुड़ने के बाद उन्होंने धारवाड़ जिले और कर्नाटक भाजपा में कई संगठनात्मक पद संभाले।

उन्होंने सबसे पहले साल 2004 में कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता और पहली बार सांसद बने। प्रह्लाद जोशी 2004 के बाद से लगातार धारवाड़ सीट से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। इन सालों में उन्होंने पार्टी और केंद्र सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

2019 से 2024 तक उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया।

शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रह्लाद जोशी का रिएक्शन

शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद प्रह्लाद जोशी ने कहा कि उन्होंने “कर्तव्य और विनम्रता की भावना” के साथ यह भूमिका स्वीकार की और भारत के शिक्षा सिस्टम को और मज़बूत करने की दिशा में काम करने का वादा किया। मैं यह जिम्मेदारी कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ स्वीकार करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से पूरा करूंगा।