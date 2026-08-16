कल्पना कीजिए… रंगमंच पर कलाकार अपनी-अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। दर्शकों की नजर मंच पर है, कलाकारों के लिए तालियां बज रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी कई लोग लगातार काम कर रहे हैं। कोई प्रकाश व्यवस्था संभाल रहा है, कोई ध्वनि का ध्यान रख रहा है तो कोई कलाकारों के आने-जाने की व्यवस्था कर रहा है। ये लोग सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरे कार्यक्रम की सफलता में उनकी भी अहम भूमिका होती है। यही ‘नेपथ्य’ है।

‘नेपथ्य’ का शाब्दिक अर्थ है रंगमंच के पीछे का स्थान, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग इससे कहीं व्यापक अर्थ में होता है। किसी घटना, सफलता या निर्णय के पीछे छिपे कारणों, प्रयासों या भूमिका को बताने के लिए भी ‘नेपथ्य’ शब्द का प्रयोग किया जाता है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का सही अर्थ और प्रयोग समझाना है, जिनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं, लेकिन उनके भाव और संदर्भ को पूरी तरह नहीं समझते। आज की कड़ी का शब्द ‘नेपथ्य’ है।

नेपथ्य का अर्थ

नेपथ्य: रंगमंच के पीछे का स्थान, पर्दे के पीछे का भाग, पृष्ठभूमि या किसी घटना के पीछे का पक्ष।

सरल शब्दों में कहें तो जो सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन सामने होने वाली गतिविधि में उसकी भूमिका होती है, उसे भी संदर्भ के अनुसार ‘नेपथ्य’ कहा जा सकता है। यदि हम कहते हैं, ‘सफलता के नेपथ्य में वर्षों की मेहनत थी।’ तो इसका अर्थ है कि सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी हुई थी, जो शायद सीधे दिखाई नहीं देती।

नेपथ्य शब्द का महत्व

‘नेपथ्य’ मूल रूप से रंगमंच से जुड़ा शब्द है। नाटक या मंचीय प्रस्तुति में दर्शकों के सामने जो हिस्सा होता है, उसके पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। समय के साथ इसका अर्थ व्यापक हुआ और अब यह शब्द पत्रकारिता, साहित्य, राजनीति, खेल और सामान्य बातचीत में भी खूब प्रयोग होता है। जब किसी घटना के पीछे काम करने वाले व्यक्तियों, कारणों या परिस्थितियों की बात करनी हो तब ‘नेपथ्य’ बहुत प्रभावी शब्द बन जाता है।

नेपथ्य के अलग-अलग प्रयोग

नाटक के कलाकार मंच पर थे और तकनीकी दल नेपथ्य में अपनी भूमिका निभा रहा था। यहां नेपथ्य का अर्थ मंच के पीछे का स्थान है।

इस फैसले के नेपथ्य में कई महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। यहां नेपथ्य का अर्थ किसी फैसले के पीछे मौजूद परिस्थितियां या कारण हैं।

खिलाड़ी की सफलता के नेपथ्य में उसके परिवार और कोच की मेहनत थी। यहां नेपथ्य का अर्थ वे प्रयास और योगदान हैं, जो खिलाड़ी की सफलता के पीछे रहे।

इस आयोजन की सफलता में नेपथ्य में काम करने वाली पूरी टीम का योगदान रहा। यहां ऐसे व्यक्ति या कार्य शामिल हैं, जो सामने दिखते नहीं, लेकिन आयोजन में जरूरी होते हैं।

समानार्थी शब्द

पृष्ठभूमि, पर्दे के पीछे, पिछला पक्ष, अंतर्निहित कारण, अप्रकट पक्ष। हालांकि इन सभी शब्दों को हर संदर्भ में नेपथ्य का पूर्ण समानार्थी नहीं माना जा सकता।

नेपथ्य और पृष्ठभूमि में क्या अंतर है?

दोनों शब्द कई संदर्भों में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। नेपथ्य का मूल भाव पर्दे के पीछे या सामने न दिखाई देने वाला पक्ष है। वहीं, पृष्ठभूमि का अर्थ किसी घटना या विषय से जुड़ा पिछला संदर्भ या परिस्थितियां हैं।

नोट: नेपथ्य का मूल प्रयोग रंगमंच के पीछे के स्थान के लिए हुआ, लेकिन आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग बहुत व्यापक हो चुका है। वर्तमान में हम इसे राजनीति, खेल, पत्रकारिता, साहित्य, सामाजिक जीवन, कला और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल करते हैं।

अभिप्राय

‘नेपथ्य’ हमें यह समझाता है कि जो कुछ सामने दिखाई देता है, उसके पीछे भी बहुत कुछ घट रहा होता है। मंच पर दिखाई देने वाला कलाकार केवल प्रस्तुति का एक हिस्सा है, उसके पीछे अनेक व्यक्तियों की मेहनत, तैयारियां और सहयोग छिपा होता है। यही बात जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू होती है। अर्थात नेपथ्य जैसा एक शब्द सामने दिखाई देने वाली घटना के पीछे छिपी पूरी कहानी को अपने भीतर समेट लेता है। हिंदी की यही विशेषता है, एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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