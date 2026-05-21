केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी री-एग्जाम 2026 से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने टेलीग्राम, मेटा और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने वाले चैनलों और ग्रुप्स की पहचान कर उन्हें तुरंत ब्लॉक और हटाने की कार्रवाई करें।

शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि परीक्षा से पहले किसी भी तरह की अफवाह, फर्जी पेपर लीक या भ्रामक दावों को रोका जा सके।

टेलीग्राम और सोशल मीडिया चैनलों पर रहेगी नजर

मंत्रालय के अनुसार, कई टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया ग्रुप परीक्षा से पहले सक्रिय होकर पेपर लीक के दावे फैलाते हैं। ऐसे चैनलों के जरिए छात्रों में भ्रम और तनाव पैदा होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को प्रोटेक्टिव मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में मेटा, गूगल और टेलीग्राम के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बनाए रखने के लिए ऑनलाइन मिसइन्फॉर्मेशन पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है।

नीट पेपर लीक मामले के बाद बढ़ी सख्ती

नीट यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को देशभर में 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि कथित पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मामले की जांच फिलहाल CBI कर रही है।

जांच के दौरान सीबीआई ने एनटीए की प्रश्नपत्र तैयारी प्रक्रिया से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद एटीए ने परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है।

एनटीए करेगा संस्थागत सुधार

एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक, रिटेस्ट से पहले एजेंसी की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। इसमें किए जाने वाले बदलाव इस प्रकार हैं।

प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में बदलाव

पेपर सेटिंग और ट्रांसलेशन सिस्टम को मजबूत करना

प्रश्नपत्र प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट सुरक्षा बढ़ाना

परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों का सख्त वेरिफिकेशन

सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय

सरकार का कहना है कि इन “संस्थागत सुधारों” का उद्देश्य परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है।

केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से भी मांगा सहयोग

शिक्षा मंत्री ने दूसरी लगातार समीक्षा बैठक में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से भी सहयोग मांगा है। मंत्रालय चाहता है कि नीट यूजी री-एग्जाम पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हो ताकि छात्रों का विश्वास बहाल किया जा सके।

छात्रों को क्या सलाह दी गई?

विशेषज्ञों और अधिकारियों ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी टेलीग्राम चैनल या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें जो पेपर लीक या प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा करती हो। छात्रों को केवल आधिकारिक सूचना स्रोतों पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है।