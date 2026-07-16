नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने गुरुवार (16 जुलाई 2026) देर रात नीट यूजी री एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। 20 लाख से अधिक कैंडिडेट नीट यूजी रिजल्ट और फाइनल आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एनटीए ने देर रात अचानक नतीजे घोषित कर दिए। रिजल्ट जारी किए जाने से करीब 1 घंटा पहले एनटीए ने फाइनल आंसर की रिलाज की और उसके बाद रात करीब 10:30 बजे नीट यूजी का रिजल्ट भी जारी कर दिया।

11.21 लाख कैंडिडेट ने पास की परीक्षा

नीट यूजी री एग्जाम में 20 लाख से अधिक कैंडिडेट उपस्थित हुए थे जिसमें से कुल 11.21 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा को पास कर लिया है। नीट यूजी री एग्जाम में सफल उम्मीदवार अब आगे MCC की काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। एमसीसी की ओर से काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर की और रिजल्ट के अलावा टॉपर्स लिस्ट भी जारी की है। एनटीए ने स्टेट वाइज टॉपर्स सूची भी जारी की है।

हरियाणा और पंजाब से निकले टॉपर

नीट यूजी 2026 री एग्जाम में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन दोनों को 720 में से सबसे अधिक 715 मार्क्स हासिल हुए हैं।

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58 प्रतिशत से अधिक लड़कियों ने पास किया एग्जाम

एनटीए की मुताबिक, नीट यूजी रिजल्ट की घोषणा एकदम सही समय पर कर दी गई है। एनटीए ने बताया है कि जिन कैंडिडेट्स ने क्वालीफाई किया है उनमें 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल हैं। 13 अलग-अलग भाषाओं में आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल हुए है उसे आगे काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा।

एनटीए की वेबसाइट हुई डाउन

नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनटीए के तमाम दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट ही डाउन हो गई। उम्मीदवारों को अभी अपना रिजल्ट चेक करने मे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वेबसाइट डाउन है।

NEET UG 2026: How to Download Scorecard and Final Answer Key?

नीट यूजी रिजल्ट और फाइनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर विजिट करें।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर Score Card for NEET (UG) – 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब एक नया पेज ओपन होगा, यहां अपना एप्लीकेशन नंर और पासवर्ड दर कर सबमिट करें।

स्टेप 4. रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

नीट यूजी रिजल्ट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें

यह परीक्षा देशभर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5,440 सेंटर पर कुल करीब 20 लाख कैंडिडेट्स के लिए आयोजित हुई थी। कुल 11.21 लाख उम्मीदवार सफल हुए हैं। सफल उम्मीदवार आगे किसी काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बनेंगे। नबेंगे। NEET (UG) 2026 के लिए उपस्थित हुए। 11.21 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में सफल हुए हैं जो कि आगे काउंसलिंग का हिस्सा बनेंगे। देश के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कैंडिडेट्स ने 13 भाषाओं में एग्जाम दिया। क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स में 58 परसेंट से अधिक महिलाएं हैं। टॉप परफॉर्म करने वाले अधिकतर उम्मीदवार 17-19 साल के बीच में हैं। 138 कैंडिडेट्स ने 720 में से 690 से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए। इनमें से 93 परसेंट से अधिक पहली बार NEET (UG) के लिए शामिल हुई थीं। नीट यूजी री एग्जाम 2026 में सफल होने वाले उम्मीदवार 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से हर एक से निकले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 1.7 लाख से अधिक और लक्षद्वीप में 43 शामिल हैं। स्टेट टॉपर्स में जिग्मेट यांगचन लामो (लद्दाख, 530 मार्क्स), ध्रुव त्रिपाठी (अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, 606 मार्क्स) और फहमीदा अनीस (लक्षद्वीप, 573 मार्क्स) शामिल हैं और ये हर नॉर्थ-ईस्ट राज्य को कवर करते हैं। 17 स्टेट टॉपर्स ने 700 या उससे ज़्यादा स्कोर किया है। 26 ने 690 से अधिका स्कोर किया है। 138 टॉप रैंकर्स देश भर के 66 शहरों से हैं। टॉप 17 रैंकर्स जिन्होंने 705 से अधिक मार्क्स हासिल किए हैं वे आठ राज्यों, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना से हैं।