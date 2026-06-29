देशभर में 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स इन दिनों रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की 25 जून को जारी की थी, जिस पर उम्मीदवारों ने 28 जून तक आपत्ति दर्ज कराई। चैलेंज विंडो बंद हो चुकी है और अब उम्मीदवारों की आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी जिसके बाद किसी आपत्ति के सही पाए जाने पर संशोधित फाइनल आंसर की जारी होगी और उसी के साथ नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने का संभावित समय शाम 7 बजे है।

कब जारी होगा नीट यूजी परिणाम?

नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट कब जारी होगा इसको लेकर एनटीए की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी तो साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पिछले ट्रेंड्स के आधार पर नीट यूजी का रिजल्ट एग्जाम खत्म होने के 30 से 45 दिन के भीतर जारी कर दिया जाता है। इस हिसाब से 21 जून को आयोजित परीक्षा का परिणाम जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी होने की संभावना है।

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नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट घोषित होने के बाद कैंडिडेट इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

कैंडिडेट सबसे पहले NEET की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर ‘NEET UG Result 2026’ चुनें।

अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन भरें।

लॉगिन करने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। आपका NEET UG 2026 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

अपने स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट ले लें।

पिछले पांच साल में नीट यूजी एग्जाम का रिजल्ट कब-कब जारी हुआ?

NEET परीक्षा सेशनपरीक्षा की तिथिरिजल्ट जारी होने की तारीख
2026–2703 मई 2026 (रद्द)
21 जून 2026 (री-एग्जाम)		15 जुलाई 2026 (संभावित तिथि)
2025–2604 मई 202514 जून 2025
2024–2505 मई 202404 जून 2024
14 जून 202426 जुलाई 2024 (संशोधित परिणाम)
2023–2407 मई 202313 जून 2023
2022–2317 जुलाई 202207 सितंबर 2022
2021–2212 सितंबर 202101 नवंबर 2021