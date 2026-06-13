RE NEET Admit Card Released Date Download Direct Link at neet.nta.nic.in: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम के एडमिट कार्ड किसी भी वक्त जारी कर सकता है। करीब 23 लाख बच्चों के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा काफी चर्चा में है क्योंकि यह एग्जाम 03 मई को आयोजित किया गया था, लेकिन कथित पेपर लीक के कारण इस परीक्षा 10 दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद एनटीए ने दोबारा एग्जाम कराने का फैसला किया और री एग्जाम की डेट 21 जून फाइनल की गई। इस एग्जाम में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
एनटीए ने एग्जाम टाइमिंग बढ़ाई
नीट यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को प्रवेश डाउनलोड करने के लिए ऊपर दी गई वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करना होगा। इस एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, एजेंसी ने परीक्षा की अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पूरी करने के लिए कुल 195 मिनट मिलेंगे। इसके साथ ही प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कहां से और कैसे करें डाउनलोड?
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर Latest News सेक्शन में Admit for NEET (UG) 2026 लिंक पर क्लिक करें।
अब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
इसका प्रिंटआउट ले लें।
RE NEET UG 2026 Admit Card LIVE: एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कहां से और कैसे करें डाउनलोड?
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर Latest News सेक्शन में Admit for RE NEET (UG) 2026 लिंक पर क्लिक करें।
अब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
इसका प्रिंटआउट ले लें।
RE NEET UG 2026 Admit Card LIVE: एडमिट कार्ड में क्या जानकारी होगी?
नीट यूजी री एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड में कैंडिडेट्स की डिटेल्स, एग्जाम सेंटर का नाम, पता, एग्जाम का समय, ज़रूरी इंस्ट्रक्शन्स और दूसरी जरूरी जानकारी होगी।
RE NEET UG 2026 Admit Card LIVE: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?
NTA की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि नीट री एग्जाम का एडमिट कार्ड 14 जून (रविवार) तक जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रवेश पत्र आज भी जारी किए जा सकते हैं।
नीट यूजी री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उम्मीदवारों का संदेश
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी री एग्जाम को लेकर कहा है- NEET की परीक्षा 21 जून को फिर से होगी। आप सभी के जरिए, मैं सभी NEET स्टूडेंट्स से अपील करता हू कि वे कॉन्फिडेंट रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। 21 जून की परीक्षा फेयर और अच्छे तरीके से होगी। मैं समाज के सभी वर्गों से भी अपना सहयोग देने की अपील करता हूँ। NTA ने स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देने का फैसला किया है।
NEET UG Re Exam 2026 Admit Card LIVE: नीट यूजी री एग्जाम की डेट
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी री एग्जाम 2026 करीब 23 लाख बच्चों के लिए 21 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा।
NEET UG Re Exam 2026 Admit Card LIVE: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन क्रेडेंशियल की होगी जरूरत
नीट यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट उसे डाउनलोड करने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करें।
NEET UG Re Exam 2026 Admit Card LIVE: कहां जारी होगा एडमिट कार्ड?
नीट यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे।
NEET RE Exam 2026 Admit Card LIVE Update: आज जारी हो सकता है नीट री एग्जाम एडमिट कार्ड
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG री एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी करेगी। एडमिट कार्ड से जुड़ी अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी।