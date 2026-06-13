RE NEET Admit Card Released Date Download Direct Link at neet.nta.nic.in: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम के एडमिट कार्ड किसी भी वक्त जारी कर सकता है। करीब 23 लाख बच्चों के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा काफी चर्चा में है क्योंकि यह एग्जाम 03 मई को आयोजित किया गया था, लेकिन कथित पेपर लीक के कारण इस परीक्षा 10 दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद एनटीए ने दोबारा एग्जाम कराने का फैसला किया और री एग्जाम की डेट 21 जून फाइनल की गई। इस एग्जाम में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

एनटीए ने एग्जाम टाइमिंग बढ़ाई

नीट यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को प्रवेश डाउनलोड करने के लिए ऊपर दी गई वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करना होगा। इस एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, एजेंसी ने परीक्षा की अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पूरी करने के लिए कुल 195 मिनट मिलेंगे। इसके साथ ही प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कहां से और कैसे करें डाउनलोड?

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर Latest News सेक्शन में Admit for NEET (UG) 2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

इसका प्रिंटआउट ले लें।

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