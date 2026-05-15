नीट यूजी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच में एक-एक करके चौंकाने वाले खुलासे हर दिन सामने आ रहे हैं। सीबीआई की टीम देश के अलग-अलग हिस्सों में इस पेपर लीक कांड से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। जांच एजेंसियों के इस एक्शन मोड के बीच जयपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, इस पेपर लीक कांड में जयपुर से जमवारामगढ़ के बिवाल परिवार का भी नाम सामने आया है। इस परिवार का एक लड़का ऋषि बिवाल भी नीट परीक्षा में उपस्थित हुआ था। परीक्षा में शामिल होने से पहले उसने भी लाखों रुपये खर्च करके नीट का पेपर खरीदा था। ऋषि पर जब जांच का शिकंजा कसा तो एक ऐसी बात सामने आई कि जांच एजेंसियों के ही होश उड़ गए।

ऋषि की मार्कशीट ने किया हैरान

दरअसल, ऋषि की 12वीं क्लास की मार्कशीट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऋषि की मार्कशीट में देखा जा सकता है कि ऋषि 12वीं क्लास में ग्रेस मार्क्स के सहारे सेकंड डिवीजन से पास हुआ था। थ्योरी में उसके नंबर बेहद कम बताए जा रहे हैं। फिजिक्स में सिर्फ 9 अंक, केमिस्ट्री में 15 और बायोलॉजी में केवल 20 नंबर मिले थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पेपर लीक के जरिए उसे NEET में अच्छे मार्क्स मिल जाते तो क्यावह मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता?

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10 लाख रुपए में खरीदा गया था पेपर

जांच एजेंसियों की पूछताछ में ऋषि के पिता दिनेश बिवाल ने बताया है कि उन्होंने अपने बेटे ऋषि और भतीजे अमन के लिए पेपर हासिल किए थे और बदले में 10 लाख रुपए खर्च किए थे। उन्होंने बताया है कि पेपर एक नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया। आरोप है कि परीक्षा से लगभग 15 घंटे पहले ही कई छात्रों के पास प्रश्नपत्र पहुंच चुका था। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह पूरा खेल टैलीग्राम और PDF फाइलों के जरिए चलाया गया। इसमें लाखों रुपये का लेन-देन भी हुआ।

अब 21 जून को आयोजित होगी परीक्षा

नीट यूजी परीक्षा 03 मई को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते एनटीए ने 12 मई को इस परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। एनटीए ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की बात कही और रीएग्जाम की नई डेट 21 जून निर्धारित की गई है। एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार की मंजूरी के बाद नई तारीख तय की गई है। इस फैसले के बाद 22 लाख से ज्यादा छात्रों के बीच परीक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता काफी हद तक साफ हो गई है।