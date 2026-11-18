नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में मामले के 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी जांच के दौरान आरोप लगाया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जुड़े विषय विशेषज्ञों और कथित बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए परीक्षा से पहले गोपनीय प्रश्नपत्र बाहर पहुंचाया गया। 18 नवंबर को अदालत के आदेश पर सबकी नजर है। हालांकि, उपलब्ध ताजा रिपोर्टों में आरोप तय किए जाने के अंतिम आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।

NEET UG पेपर लीक केस में 14 आरोपी, CBI ने दाखिल की दो चार्जशीट

इस मामले में सीबीआई ने पहले 28 जुलाई 2026 को 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अक्टूबर में 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई। अब कुल 14 आरोपी इस मामले में जांच एजेंसी की ओर से दाखिल चार्जशीट में नामजद हैं।

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और सबूत नष्ट करने सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत मामला बनाया है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधान भी शामिल हैं।

CBI का आरोप: NTA के विषय विशेषज्ञों से लीक हुआ प्रश्नपत्र

जांच एजेंसी के मुताबिक, कथित पेपर लीक में एनटीए के काम से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञों की भूमिका सामने आई। सीबीआई का आरोप है कि इन विशेषज्ञों ने परीक्षा से संबंधित गोपनीय प्रश्नों तक अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल किया और प्रश्नपत्र को कथित तौर पर बाहर पहुंचाया।

आरोपपत्र में यह भी दावा किया गया कि प्रश्नपत्र हासिल करने के बाद बिचौलियों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों के नेटवर्क के जरिए इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाया गया। ये सभी आरोप जांच एजेंसी के दावे हैं, जिनपर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है।

3 मई को हुई थी परीक्षा, बाद में रद्द करना पड़ा था NEET UG

नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। पेपर लीक से जुड़ी शिकायतें सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।

इस मामले में सीबीआई ने 12 मई को शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख किया है।

अब आगे क्या होगा?

अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने का आदेश आने पर मामले में मुकदमे की आगे की प्रक्रिया को दिशा मिलेगी। आरोप तय होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपियों को दोषी घोषित कर दिया गया है। दोषसिद्धि का फैसला मुकदमे की सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगा।