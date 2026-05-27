नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें लातूर के एक कोचिंग संस्थान के संस्थापक की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद अब एजेंसी उसके नाबालिग बेटे को इस केस में ‘स्टार विटनेस’ बनाने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, कोचिंग संचालक का बेटा, जिसने 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा दी थी, वह पूछताछ में यह स्वीकार कर चुका है कि उसके पिता ने परीक्षा से करीब 10 दिन पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए थे।

10 दिन पहले मिला था NEET का प्रश्नपत्र

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, छात्र ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसे परीक्षा से पहले ही पूरा प्रश्नपत्र उपलब्ध करा दिया गया था। एजेंसी अब इस बयान को डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री सबूतों के जरिए सत्यापित कर रही है। कानूनी राय लेने के बाद छात्र को मामले में अहम गवाह बनाया जा सकता है। इसके अलावा, लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ को भी गवाह बनाने की तैयारी है। आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए लीक प्रश्नपत्र खरीदा था।

आरोपी के फोन में मिले लीक प्रश्नपत्र

दिल्ली की अदालत में दाखिल रिमांड आवेदन में सीबीआई ने खुलासा किया था कि गिरफ्तार कोचिंग संस्थान संचालक के मोबाइल फोन में लीक हुए प्रश्नपत्र मिले हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी ने प्रश्नपत्र और उत्तर-पत्र की प्रतियां कई लोगों में बांटी थीं और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह अपने कोचिंग सेंटर में यह कहते दिख रहा है कि उसने जो सवाल छात्रों को दिए थे, वही अंतिम परीक्षा में आए

सीबीआई की प्रह्लाद कुलकर्णी एंगल से जांच

प्रह्लाद कुलकर्णी, पुणे के एक रिटायर्ड केमिस्ट्री शिक्षक हैं, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, वह पहले एनटीए से जुड़े रहे हैं। इस मामले में अब तक सीबीआई ने कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें प्रह्लाद कुलकर्णी, मनीषा मांधरे, मनीषा संजय हवालदार और मनीषा वाघमारे का नाम शामिल है।

पेपर लीक में किसकी क्या भूमिका?

सीबीआई जांच में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार,

मनीषा संजय हवालदार पर फिजिक्स प्रश्नपत्र लीक करने का आरोप है।

प्रह्लाद कुलकर्णी पर केमिस्ट्री प्रश्नपत्र लीक करने और प्रश्नपत्र का मराठी अनुवाद करने का आरोप है।

मनीषा मांधरे पर बॉटनी और जूलॉजी प्रश्न लीक करने के अलावा प्रश्नपत्र तैयार करने और अनुवाद में भूमिका निभाने का आरोप है।

मनीषा वाघमारे पर छात्रों की तलाश करने वाली ‘स्काउट’ के रूप में काम करने का आरोप है, जो कुलकर्णी से संपर्क में थी।

एनटीए विशेषज्ञों की मिलीभगत की आशंका

सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मनीषा मांधरे और मनीषा हवालदार दोनों को एनटीए ने विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि पेपर तैयार करने, अनुवाद करने और छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा था।

सीबीआई की जांच में आगे क्या?

अब एजेंसी आरोपियों के डिजिटल डिवाइस की फॉरेंसिक जांच कर रही है और कॉल रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री खंगाल रही है। साथ ही गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। यदि नाबालिग छात्र और डॉक्टर को सरकारी गवाह बनाया जाता है, तो यह केस में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।