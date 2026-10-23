नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, महाराष्ट्र के लातूर स्थित आरसीसी क्लासेस के संस्थापक के मोबाइल फोन से बरामद केमिस्ट्री के सवालों का मिलान नीट यूजी 2026 की मास्टर टेस्ट बुकलेट के सभी 45 सवालों से हुआ है। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र से जुड़ी सामग्री व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एप्पल के एयरड्रॉप जैसे माध्यमों से साझा की गई थी। जांच में डिजिटल फाइलों, गवाहों के बयानों, हाथ से लिखे नोट्स और भुगतान से जुड़े संदेशों की भी पड़ताल की गई है। इस मामले में 13 आरोपियों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। हालांकि, आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है।

NEET UG 2026 Paper Leak: मोबाइल फोन से कैसे मिले सवाल?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया है कि लातूर के आरसीसी क्लासेस के संस्थापक के मोबाइल फोन से मिले सवालों और मास्टर टेस्ट बुकलेट के बीच मिलान किया गया। विशेषज्ञों की जांच में केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल मेल खाते पाए गए।

यह जानकारी जांच के उस हिस्से से जुड़ी है, जिसमें एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र की सामग्री किन लोगों तक पहुंची और उसे आगे कैसे साझा किया गया।

जांच एजेंसी ने कथित तौर पर सामग्री साझा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए डिजिटल फाइलों, संदेशों, भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की पड़ताल की। इन जानकारियों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि प्रश्न किस स्रोत से प्राप्त हुए और आगे किन लोगों तक पहुंचे।

CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 13 आरोपी

नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहले भी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मोबाइल फोन से बरामद सवालों के मिलान और डिजिटल साक्ष्यों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 28 जुलाई 2026 को दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत में दाखिल की गई थी। इसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

NEET UG 2026 परीक्षा में क्या हुआ था?

नीट यूजी देशभर में मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षा है। वर्ष 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी।

इसके बाद दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की गई और परिणाम 16 जुलाई को घोषित किए गए। इस घटनाक्रम ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा और प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

नीट यूजी पेपर लीक की जांच ने प्रश्नपत्र तैयार करने, उसकी गोपनीयता बनाए रखने और परीक्षा से पहले सामग्री तक पहुंच नियंत्रित करने की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर प्रश्नपत्र की सामग्री कैसे बाहर पहुंची और इसे साझा करने में किन लोगों की भूमिका रही।

हालांकि, केवल सवालों का मिलान किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी पर अंतिम फैसला नहीं है। प्रत्येक आरोपी की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों का आकलन अदालत में किया जाएगा।