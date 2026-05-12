NEET UG Paper Cancelled LIVE Updates: देशभर में 03 मई 2026 को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। पेपर लीक की खबरों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई 2026 (मंगलवार) को यह फैसला लिया। एनटीए के इस फैसले से 22 लाख से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं जो नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। एनटीए ने बताया है कि इस एग्जाम में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी और जल्द ही एग्जाम की नई डेट भी जारी की जाएगी।
नीट यूजी 2026 को रद्द किए जाने की घोषणा के साथ ही एनटीए ने ये भी ऐलान किया है कि इस पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी।
NEET UG Paper Leak LIVE Updates: जल्द नई तारीखों का होगा ऐलान
एनटीए की ओर से बताया गया है कि नीट यूजी 2026 की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा, जिसमें वह सभी कैंडिडेट शामिल होंगे जो रद्द हुई परीक्षा में उपस्थित हुए थे।
NEET UG 2026 LIVE Updates: एनटीए ने रद्द की नीट यूजी परीक्षा
पेपर लीक की आशंकाओं के बीच एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है। इस फैसले से 22 लाख से अधिक बच्चे प्रभावित होंगे।