NEET UG Counselling 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आज 5 अगस्त 2026 से नीट यूजी काउंसलिंग 2026 राउंड 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी। उम्मीदवार दोपहर 1 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

एमसीसी की काउंसलिंग के जरिए 15% ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ईएसआईसी, एएफएमएस और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, 85% राज्य कोटा की सीटों के लिए उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की काउंसलिंग वेबसाइट पर अलग से आवेदन करना होगा।

NEET UG Counselling 2026 Round 1 का पूरा शेड्यूल

कार्यक्रम तिथि रजिस्ट्रेशन शुरू 5 अगस्त 2026 (दोपहर 1 बजे) रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 (दोपहर 12 बजे तक) काउंसलिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 (दोपहर 3 बजे तक) चॉइस फिलिंग 6 से 10 अगस्त 2026 चॉइस लॉकिंग 10 अगस्त 2026 (शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक) सीट आवंटन प्रक्रिया 11-12 अगस्त 2026 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 अगस्त 2026 कॉलेज में रिपोर्टिंग 14 से 18 अगस्त 2026 संस्थानों द्वारा दस्तावेज सत्यापन 19-20 अगस्त 2026 राउंड-2 रजिस्ट्रेशन 22 अगस्त 2026

इस साल क्या बदला? जानिए नए नियम

नीट यूजी 2026 में इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि छात्रों को बार-बार कॉलेज जाने की आवश्यकता न पड़े।

One-Time Physical Reporting व्यवस्था लागू की गई है।

Freeze विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को सीट मिलने के बाद कॉलेज जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Float विकल्प चुनने वाले छात्र अगले राउंड में भी भाग ले सकेंगे और दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन होगा। यदि तीसरे राउंड तक सीट बरकरार रहती है, तभी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। सीट छोड़ने की सुविधा अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सुविधा।

NRI एडमिशन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण।

PwBD उम्मीदवारों के लिए बेहतर सुविधाएं।

साइबर सुरक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत किया गया है।

NEET UG Counselling 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज

रजिस्ट्रेशन से पहले उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें।

NEET UG 2026 स्कोरकार्ड

NEET UG एडमिट कार्ड

कक्षा 10 की मार्कशीट या जन्मतिथि प्रमाण पत्र

कक्षा 12 की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

वैध फोटो पहचान पत्र (आधार, पैन, वोटर आईडी आदि)

पासपोर्ट साइज फोटो

SC/ST/OBC-NCL/EWS प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

PwBD प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

डोमिसाइल प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो)

NRI कोटा के लिए आवश्यक पहचान दस्तावेज

MCC या संबंधित संस्थान द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

ऐसे होगी सीट अलॉटमेंट

रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी। इसके बाद पसंदीदा कॉलेज और कोर्स का चयन कर चॉइस लॉक करनी होगी। सीट आवंटन NEET UG 2026 रैंक, आरक्षण श्रेणी, भरी गई प्राथमिकताओं और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा।

किन वेबसाइटों पर रखें नजर?

उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही जानकारी लेनी चाहिए।

MCC पोर्टल: रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और काउंसलिंग शेड्यूल

NEET पोर्टल: स्कोरकार्ड, आवेदन विवरण और परीक्षा रिकॉर्ड

राज्य कोटा के उम्मीदवार ध्यान दें

जो उम्मीदवार राज्य कोटा की सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें संबंधित राज्य की काउंसलिंग प्रक्रिया में अलग से पंजीकरण करना होगा। MCC केवल 15% ऑल इंडिया कोटा और केंद्रीय संस्थानों की काउंसलिंग आयोजित करता है।